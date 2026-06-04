Spitalul din Dezna, Arad, va fi modernizat și extins pentru prima dată. Investiție de 50 milioane lei

Spitalul de Recuperare Neuromotorie "Dr. Corneliu Bârsan" Dezna intră într-un proiect amplu de reabilitare şi extindere cu o nouă aripă, numărul de paturi va creşte de la 90 la 140, iar echipamentele medicale vor fi de generaţie nouă.

Licitaţia de atribuire a lucrărilor de construcţie a fost publicată în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), valoarea estimată fiind de 32 de milioane de lei. Proiectul are însă o valoare totală de 49.773.166 lei, diferenţa fiind alocată pentru achiziţia de echipamente medicale moderne, mobilier, dar şi pentru digitalizarea spitalului.

"Capacitatea unităţii va creşte de la 90 de paturi la 140 de paturi"

Jumătate din bani sunt asiguraţi prin Fondul European de Dezvoltare Regională, iar jumătate sunt de la bugetul de stat.

Managerul unităţii sanitare, Cosmina Laura Tripa, a declarat joi că este prima reabilitare majoră din istoria de 45 de ani a spitalului.

"De-a lungul timpului au mai fost unele lucrări, dar nu de o amploare atât de mare. Până acum nu ne-am încadrat la nicio sursă de finanţare pentru profilul spitalului nostru. Este important că, pe lângă lucrările de reabilitare a actualului spital, vom construi şi o clădire nouă, care va avea subsol, demisol, parter şi etaj. Capacitatea unităţii va creşte de la 90 de paturi la 140 de paturi", a declarat managerul.

Clădirea actuală va fi reabilitată şi din punct de vedere energetic

În aripa nouă, ce va fi construită până la finalul anului 2027, vor exista saloane cu două, trei şi patru paturi, toate având baie proprie.

Clădirea actuală va fi reabilitată şi din punct de vedere energetic şi va dispune de o centrală fotovoltaică proprie.

Spitalul din Dezna, înfiinţat în 1981, se află în subordinea directă a Ministerului Sănătăţii şi este finanţat integral din venituri proprii, prin contractul de prestări servicii semnat cu Casa de Asigurări de Sănătate Arad.

Unitatea de recuperare neuromotorie oferă tratamente cu electroterapie, kinetoterapie, masaj, dar şi psihoterapie, conform Agerpres.

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