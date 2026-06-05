Victor Ponta și-a făcut grup parlamentar - Uniți pentru România. Bogdan Chirieac: Este o veste bună. Se poate întoarce PRO România

Victor Ponta este liderul noului grup parlamentar ”Uniți pentru România”.
Victor Ponta a demisionat din grupul parlamentar al PSD de la Camera Deputaților și a constituit grupul ”Uniți pentru România”,m alături de 15 parlamentari neafiliați. Un grup parlamentar trebuie să aibă minimum 10 deputați.
Analistul Bogdan Chirieac a comentat la România TV posibila evoluție a grupului parlamentar. Acesta poate reprezenta o întoarcere a Pro România, apreciind că s-ar putea transforma într-un partid politic. Inițiativa este văzută ca "o veste bună pentru politica din România".
În opinia sa, Victor Ponta este un fost premier cu experiență politică solidă și cu relații importante în mediul politic și instituțional.
Chirieac a subliniat că Ponta are un profil „potrivit” pentru o eventuală revenire în prim-plan, având vârstă, experiență politică și experiență în mediul privat, dobândită după o perioadă de retragere din politică.
Acesta consideră că o eventuală formațiune condusă de Ponta nu ar intra în competiție directă cu PSD sau PNL, ci ar ocupa un segment politic lăsat liber.
Segmentul vizat ar fi cel conservator-suverenist, unde în prezent AUR deține aproape în mod exclusiv electoratul.
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de Val Vâlcu