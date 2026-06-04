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DCNews Stiri Atac armat la absolvire în California: Un adolescent a murit, iar mai mulți au fost răniți

Atac armat la absolvire în California: Un adolescent a murit, iar mai mulți au fost răniți

Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 04 Iun 2026
imagine cu un bărbat care are o armă de foc, pistol Atac cu arma de foc. Foto: Pixabay
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Un atac armat la o ceremonie de absolvire a unui liceu din California s-a soldat cu moartea unui adolescent și rănirea altor persoane.

Un bărbat înarmat a deschis focul miercuri la ceremonia de absolvire de la un liceu din California, omorând un adolescent şi rănind alţi trei, inclusiv un copil de 11 ani, conform autorităţilor, relatează AFP.

Poliţia a intervenit în urma unor sesizări privind focuri de armă în parcarea Liceului Fairfield, la 80 de kilometri nord de San Francisco, în jurul orei 19:15 (02:15 GMT), a declarat Michelle Belyea, ofiţer de poliţie din Fairfield.

Un tânăr de 18 ani a fost ucis în atacul armat

Un tânăr de 18 ani a fost ucis în atacul armat, în timp ce alţi trei, cu vârste de 11, 20 şi 25 de ani, au fost răniţi şi spitalizaţi, a adăugat ea.

Un bărbat care a participat la ceremonie a confirmat pentru postul local de televiziune KCRA că a auzit împuşcături în parcare. Amanda Prieto, care locuieşte lângă şcoală, a spus că a văzut oameni "ţipând şi alergând" în timp ce se auzeau împuşcături.

Împuşcăturile în şcoli şi campusuri universitare sunt frecvente în Statele Unite, unde armele de foc sunt uşor disponibile, iar mii de oameni mor în fiecare an din cauza violenţei armate.

A fost lansată o anchetă. Poliţia nu a raportat nicio ameninţare în curs şi nu a publicat nicio informaţie despre suspect sau despre gravitatea rănilor victimelor, conform Agerpres.

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