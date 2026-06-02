Gala anuală de presă de la Washington va fi reluată după incidentul armat din aprilie. Trump a acceptat invitația

Preşedintele american Donald Trump a anunţat că a acceptat invitaţia de a participa la gala anuală de presă de la Washington, reprogramată pentru 24 iulie după ce dineul din aprilie a fost întrerupt din cauza unei tentative de intruziune a unui bărbat înarmat, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Organizarea acestui nou dineu de către Asociaţia Corespondenţilor de la Casa Albe "este o veste foarte bună, deoarece nu putem lăsa nebunii să ne schimbe modul de viaţă", a scris preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social.

El consideră "interesant" că gala va avea loc la Waldorf Astoria, un hotel de lux care face parte de mult timp din imperiul său imobiliar.

Anterior, Asociaţia Corespondenţilor de la Casa Albă (WHCA) a anunţat că gala anuală a presei de la Washington, care a fost întreruptă la sfârşitul lunii aprilie de un atac armat, a fost reprogramată pentru 24 iulie.

Pe 25 aprilie, dineul a fost întrerupt când un bărbat înarmat, acuzat acum de tentativă de asasinat asupra preşedintelui SUA, a încercat să pătrundă cu forţa în sală.

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Gala va avea loc în condiții de securitate sporite

Preşedinta Asociaţiei Corespondenţilor de la Casa Albă a indicat într-un comunicat că gala din iulie va fi "mai intimă" şi că securitatea va fi "semnificativ sporită".

"Această reprogramare nu a fost automată", a adăugat Weijia Jiang, care lucrează pentru CBS. "A fost o decizie pe care liderii WHCA au luat-o după o analiză atentă şi ţinând cont de opiniile membrilor noştri", a adăugat ea.

"Nu vom permite ca un act de violenţă să aibă ultimul cuvânt, mai ales în acest an în care ţara noastră îşi celebrează cea de-a 250-a aniversare", a mai spus ea.

Atacatorul, Cole Allen, în vârstă de 31 de ani, este inculpat pentru patru capete de acuzare, inclusiv tentativă de asasinat asupra preşedintelui Statelor Unite şi agresiune asupra unui agent federal cu o armă mortală. El a pledat nevinovat.

Pe 25 aprilie, a încercat să spargă sistemul de securitate de la intrarea în sala de bal a unui hotel unde avea loc gala anuală WHCA, eveniment la care participa Donald Trump.

S-au tras focuri de armă, perturbând acest dineu anual pentru elita politică şi media de la Washington, ai cărui sute de invitaţi în smoking şi rochii de seară au fost nevoiţi să se întindă pe podea între mesele din vasta sală de bal a hotelului.

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