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DCNews Stiri Doliu în muzica rock. A murit legendarul Carlos Solari

Doliu în muzica rock. A murit legendarul Carlos Solari

Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 05 Iun 2026
cantaret rock Foto: Unsplash
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Legendarul cântăreţ rock argentinian Carlos Solari a murit la 77 de ani.

 Carlos Alberto Solari, unul dintre cei mai influenţi artişti rock din Argentina în ultima jumătate de secol, protagonistul unor concerte grandioase, marcate uneori de incidente violente soldate cu victime, a murit vineri la vârsta de 77 de ani, potrivit unei surse din poliţie, informează AFP și Agerpres.

Solari, care suferea de Parkinson, a decedat la domiciliul său din Parque Leloir, la vest de Buenos Aires, potrivit unui raport al poliţiei la care a avut acces şi AFP şi care nu sugerează vreo altă cauză a decesului.

Trecând prin mai multe trupe - printre care şi Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, trupă în care a fost solist - sau evoluând solo, Carlos Alberto el Indio Solari a cântat din anii 1970 un rock electric, nervos, cu texte adesea ezoterice, pline de critică socială, a consumerismului, a establishment-ului sau a represiunii de stat.

Relativ puţin cunoscut în afara Argentinei, însă subiectul unui adevărat cult în ţara natală, Carlos Solari era renumit pentru concerte-fenomen, care reuneau mulţimi uriaşe de oameni veniţi din diverse colţuri ale ţării, depăşind adesea capacităţile organizatorice.

În 2017, unul dintre aceste concerte-eveniment, la care au participat peste 300.000 de persoane într-o zonă rurală proiectată pentru un număr de spectatori mult mai mic, a dat naştere unei busculade gigantice care a făcut doi morţi şi circa 12 răniţi în localitatea Olavarria, la 350 de kilometri de Buenos Aires.

Fostul preşedinte argentinian Alberto Fernandez (2019-2023) i-a adus un omagiu lui Solari pe platforma X, salutând angajamentul său uman, demnitatea sa de muzician independent, precum şi profundul fenomen social şi cultural pe care l-a generat prin trupa lui, Los Redonditos.

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rock
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