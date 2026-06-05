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DCNews Stiri De ce să mănânci fructe și să bei o ceașcă de cafea zilnic. Descoperirile uluitoare ale cercetătorilor

De ce să mănânci fructe și să bei o ceașcă de cafea zilnic. Descoperirile uluitoare ale cercetătorilor

Autor: Doinița Manic
Data publicării: 05 Iun 2026
imagine cu o ceasca de cafea Potrivit studiului, cafeaua și furctele ne ajută să îmbătrânim sănătos. Foto: Pexels
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Un nou studiu arată de ce este bine să mănânci fructe și să bei o ceașcă de cafea zilnic.

Consumul de fructe și consumul unei cești de cafea pe zi ar putea reduce la jumătate riscul de îmbătrânire nesănătoasă a celulelor, sugerează un nou studiu, scrie The Guardian.

Alimentele bogate în polifenoli, cum ar fi fructele de pădure, merele, cafeaua, cacaoa și ceaiul, sunt cunoscute pentru proprietățile lor antioxidante și antiinflamatorii, dar un nou studiu a descoperit că acestea sunt asociate și cu un risc mai mic de telomeri scurți, capetele cromozomilor, atunci când sunt mai scurte, cresc riscul de moarte celulară și îmbătrânire nesănătoasă.

Ce au descoperit, concret, cercetătorii

Cercetătorii de la Universitatea din Navarra din Pamplona, ​​Spania, au măsurat lungimea telomerilor în probe de la peste 1.700 de adulți în 2008 și, de asemenea, în 2015 și au evaluat consumul total de polifenoli al participanților.

Studiul, prezentat la Congresul European privind Obezitatea din acest an, care a avut loc la Istanbul, a constatat că, în comparație cu cei care au consumat cei mai puțini polifenoli, cei cu cele mai mari cantități în dieta lor au avut un risc cu 52% mai mic de telomeri scurți.

Consumul moderat de cafea (până la o ceașcă pe zi) a fost asociat cu un risc cu 26% mai mic de telomeri scurți în comparație cu non-consumatorii, în timp ce patru până la cinci porții de fructe pe zi au fost, de asemenea, asociate cu un risc mai mic, participanții care au consumat cele mai multe fructe având un risc cu 29% mai mic de a avea telomeri scurți în comparație cu cei care au mâncat cele mai puține.

Cercetătorii nu au observat că alte alimente bogate în polifenoli, cum ar fi uleiul de măsline, vinul roșu și legumele, ar afecta riscul de telomeri scurți.

"Polifenolii, o piesă a puzzle-ului în susținerea unei îmbătrâniri celulare mai sănătoase"

Telomerii mai scurți au fost asociați cu un risc mai mare de apariție a mai multor boli legate de vârstă, inclusiv boli cardiovasculare, diabet de tip 2, unele tipuri de cancer și mortalitate generală.

„Concluziile noastre indică un mesaj mai larg: o dietă bogată în polifenoli, inclusiv alimente precum fructele și cafeaua, poate fi o piesă a puzzle-ului în susținerea unei îmbătrâniri celulare mai sănătoase. Nu este vorba despre un singur aliment «anti-îmbătrânire», ci despre efectul cumulativ al alegerilor alimentare zilnice în timp”, a declarat Isabella Kury Guzmán, autoarea principală a studiului.

Ca răspuns la descoperiri, Ana Rodriguez-Mateos, profesor de nutriție la King’s College London, a declarat: „Polifenolii au fost asociați cu un risc mai mic de boli legate de vârstă, inclusiv boli de inimă și declin cognitiv. Studiile clinice arată că consumul acestor compuși poate scădea tensiunea arterială și poate susține funcția vaselor de sânge și a creierului pe măsură ce îmbătrânim. Acest studiu se adaugă dovezilor tot mai numeroase că dietele bogate în polifenoli pot susține o îmbătrânire mai sănătoasă”.

Alimentele pe bază de plante, principala sursă de polifenoli

Gunter Kuhnle, profesor de nutriție la Universitatea din Reading, a îndemnat la prudență, deoarece măsurarea cu precizie a aportului de polifenoli este foarte dificilă.

„Nu este surprinzător faptul că o dietă bogată în fructe și legume are beneficii pentru sănătate. O dietă bogată în alimente vegetale este legată de telomeri mai lungi și de o îmbătrânire potențial mai sănătoasă. Dar, deoarece alimentele pe bază de plante sunt principala sursă de polifenoli, este foarte dificil să se facă distincția între dacă această îmbătrânire mai sănătoasă se datorează în mod specific polifenolilor sau faptului că se consumă o dietă sănătoasă, bogată în fructe și legume”, a adăugat el. 

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