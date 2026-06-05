22 de traficanţi care vindeau droguri în cluburi bucureştene și la festivaluri au fost arestați. Cum acționau suspecții și ce persoane vizau

22 de traficanţi care fac parte dintr-o reţea care vindea droguri, respectiv cocaină, canabis, ecstasy în mai multe cluburi şi localuri bucureştene au fost arestați, anunță DIICOT. Suspecții urmează să fie duşi în instanţă cu propunere de arestare preventivă.

În ce localuri și la ce festivaluri ar fi vândut droguri suspecții

Potrivit unor surse judiciare, traficanţii din această reţea vindeau droguri în zona unor localuri din Capitală, precum Guava, Pescobar Mon Cher, dar şi în zona Inter sau la Festivalul Elrow organizat la Sala Laminor, notează Agerpres.

În urma unor percheziţii care au avut loc joi, au fost găsite şi ridicate aproximativ 500 de grame de canabis, 70 de grame de cocaină, aproximativ 80 de comprimate şi fragmente de comprimate ecstasy, diferite cantităţi de substanţă cristalină 3CMC, ketamină, psilocină şi MDMA, 7 ţigarete confecţionate artizanal, mai multe pungi, plicuri şi recipiente conţinând substanţe sub formă vegetală, pulverulentă, cristalină şi lichidă, aflate în curs de expertizare, comprimate medicamentoase având ca substanţă activă alprazolam, obiecte purtând urme de substanţă, două pistoale cu bile (deţinute ilegal), un seif, sume de bani în lei şi euro, două autoturisme de lux, precum şi alte mijloace de probă.

Cantități de droguri de mare risc confiscate

Totodată, pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate diferite cantităţi de droguri de mare risc şi produse psihoactive, tranzacţionate de către membrii grupării în Bucureşti.

Vineri, DIICOT a sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi cu propunere de arestare preventivă a 22 de persoane (dintre care două arestate în alte cauze) şi cea a arestului la domiciliu faţă de alte două persoane, pentru 30 de zile.

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, începând cu toamna anului 2025, în Bucureşti a fost constituită o grupare de criminalitate organizată, formată din peste 30 de membri, care a desfăşurat activităţi de vânzare de droguri de risc şi mare risc, precum şi substanţe psihoactive noi, cu incidenţă sporită în cadrul evenimentelor şi petrecerilor din Capitală.

Cum era organizat grușul

Grupul era organizat pe o structură de tip multicelular, cu membri comuni şi relaţii directe între aceştia, acţionând concertat în cluburile de noapte din Bucureşti, pentru vânzarea de droguri şi substanţe psihoactive, în special ecstasy, cocaină şi substanţe cristaline.

Traficanţii acţionau conspirat, cu împărţirea zonelor de acţiune în interiorul cluburilor, identificarea rapidă a clienţilor şi tranzacţii discrete, inclusiv prin gesturi convenţionale, rolurile fiind distribuite între negociatori şi cei care ar fi predat efectiv drogurile.

Ce a mai scos la iveală investigația

De asemenea, din investigaţii a reieşit că gruparea ar fi utilizat şi persoane apropiate pentru transport şi depozitare, precum şi reţelele sociale pentru semnalarea prezenţei la evenimente şi atragerea clienţilor, existând totodată legături constante între membrii acesteia şi în mediul online.

Pe parcursul cercetărilor au fost indisponibilizate diferite cantităţi de droguri vândute de către membrii grupării, în zona unor cluburi, cafenele şi unităţi hoteliere din Sectoarele 1 şi 3 ale Bucureştiului, dar şi pe parcursul unor evenimente (festival, petreceri private).

Traficanții vizau persoanele "tinere și foarte tinere"

Totodată, membrii ar fi acţionat după un tipar specific şi ar fi vizat preponderent consumatori din segmentul "tânăr şi foarte tânăr", cu o stare materială peste medie, care frecventau medii de divertisment de lux şi de o vulnerabilitate accentuată în contextul consumului de droguri.

La momentul intervenţiei autorităţilor, traficanţii ar fi pregătit distribuirea coordonată de droguri pentru festivalurile anunţate pentru următoarea perioadă.

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