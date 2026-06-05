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DCNews Stiri Colegiul Medicilor, mesaj pentru Eugen Tomac, după ce Nicușor Dan l-a desemnat premier

Colegiul Medicilor, mesaj pentru Eugen Tomac, după ce Nicușor Dan l-a desemnat premier

Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 05 Iun 2026
spital medici, colegiul medicilor Imagine ilustrativă dintr-un spital cu medici. Sursa foto: Freepik
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Colegiul Medicilor din România (CMR) solicită ca sănătatea să fie tratată ca un domeniu prioritar în viitorul program de guvernare.

Reprezentanţii Colegiului Medicilor din România (CMR) susţin că sănătatea trebuie să reprezinte un capitol esenţial şi prioritar în viitorul program de guvernare, în contextul desemnării lui Eugen Tomac pentru funcţia de prim-ministru.

Potrivit CMR, politicile din domeniul sănătăţii trebuie construite pe obiective clare, măsurabile şi evaluabile, care să asigure continuitate şi să răspundă nevoilor reale ale populaţiei.

Sănătatea trebuie să aibă obiective concrete

"Capitolul de Sănătate trebuie să fie coerent şi fundamentat pe obiective concrete, cu continuitate, măsurabile şi evaluabile, pentru a răspunde nevoilor populaţiei României. Sănătatea reprezintă un domeniu strategic pentru prezent şi viitor, dar şi pentru dezvoltarea României şi necesită politici publice construite pe management cu expertiză, predictibilitate şi asumarea unor rezultate care să poată fi urmărite şi evaluate periodic", afirmă CMR.

Organizaţia profesională arată că viitorul program de guvernare trebuie să ofere soluţii pentru problemele cu care sistemul sanitar se confruntă de ani de zile. Printre acestea se numără accesul inegal la servicii medicale între regiuni, deficitul de personal medical în anumite zone şi specialităţi, continuarea modernizării infrastructurii sanitare, consolidarea asistenţei medicale primare şi ambulatorii, precum şi plata şi normarea corectă a gărzilor.

De asemenea, Colegiul Medicilor consideră necesare dezvoltarea programelor de prevenţie, reducerea birocraţiei care afectează atât activitatea medicilor, cât şi accesul pacienţilor la servicii medicale, actualizarea legislaţiei din sănătate şi elaborarea normelor de aplicare pentru legile deja adoptate, dar care nu pot fi implementate în lipsa acestora. Totodată, organizaţia solicită măsuri constante pentru limitarea migraţiei medicilor.

Termene realiste de implementare

Totodată, reprezentanţii CMR consideră că obiectivele ce trebuie asumate în domeniul sănătăţii trebuie să fie însoţite de termene realiste de implementare, indicatori de performanţă şi mecanisme transparente de evaluare, astfel încât progresul să poată fi măsurat transparent prin rezultatele obţinute în beneficiul pacienţilor şi al profesioniştilor din sănătate.

"În acelaşi timp, apreciem că elaborarea şi implementarea politicilor publice din sănătate trebuie realizate prin dialog instituţional constant cu CMR, organizaţiile profesionale reprezentative, societăţile medicale şi organizaţiile de pacienţi", afirmă aceeaşi sursă.

CMR subliniază că România are nevoie de un program de guvernare în sănătate construit pe obiective, responsabilitate, predictibilitate şi rezultate, pentru că sănătatea populaţiei şi viitorul profesiei medicale nu pot fi abordate exclusiv prin măsuri punctuale, ci prin politici publice asumate şi evaluate în mod constant, conform Agerpres. 

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colegiul medicilor
eugen tomac
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