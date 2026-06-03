€ 5.2592
|
$ 4.5281
|

Subcategorii în Sanatate

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2592
|
$ 4.5281
 
DCNews Sanatate Legea Salarizării. Colegiul Medicilor propune modificări şi cere menţinerea sporului de gărzi în weekend şi sărbători legale

Legea Salarizării. Colegiul Medicilor propune modificări şi cere menţinerea sporului de gărzi în weekend şi sărbători legale

Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 03 Iun 2026
spital medici Sursa foto: Freepik
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Colegiul Medicilor din România cere modificarea legii salarizării în domeniul medical.

"În contextul proiectului Legii salarizării aflat în dezbatere publică, Colegiul Medicilor din România, în calitate de for profesional al medicilor din România, își exprimă îngrijorarea cu privire la prevederile propuse și consideră necesar ca viitorul act normativ să respecte principiile asumate chiar de la începutul procesului de elaborare: legalitatea, nediscriminarea și stimularea performanței profesionale.

Colegiul Medicilor din România propune un set de modificări dintre care menționăm:

  • creșterea coeficienților de salarizare pentru toate gradele profesionale ale medicilor, respectiv medic, medic rezident, medic specialist și medic primar;
  • menținerea sporului de 100% pentru gărzile efectuate în weekend și în perioada sărbătorilor legale;
  • evitarea reducerii salariului la promovarea în carieră; 

În acest context, adresăm tuturor colegilor noștri un apel la unitate și solidaritate profesională.

Colegiul Medicilor din România este și va rămâne un partener activ în apărarea drepturilor și intereselor profesionale ale tuturor medicilor, indiferent de locul în care își desfășoară activitatea: în cabinete, în ambulatoriu sau în unități spitalicești.

Facem apel la unitate, echilibru și fermitate, deoarece doar printr-o voce comună putem susține recunoașterea corectă a responsabilității, competenței și performanței profesionale pe care medicii o construiesc de-a lungul întregii cariere.

Considerăm că forma actuală a proiectului NU reflectă în mod adecvat nivelul de responsabilitate al profesiei medicale, complexitatea activității desfășurate, durata și exigențele procesului de formare profesională, gradul de specializare necesar și impactul social major al actului medical.

Totodată, considerăm că finalizarea etapei de consultare publică desfășurate la Ministerul Sănătății în data de 27 mai 2026, fără solicitarea unui punct de vedere de la Colegiului Medicilor din România, nu contribuie la consolidarea unui dialog instituțional bazat pe transparență, reprezentativitate și colaborare constructivă.

Pentru final considerăm că trebuie să subliniem ca rezumat al acestui mesaj principiul “importanța socială a activității medicului”", transmite Colegiul Medicilor din România. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

colegiul medicilor din romania
lege salarizare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 23 minute
Patru avioane Eurofighter Typhoon italiene au ajuns la baza Mihail Kogălniceanu
Publicat acum 28 minute
România trece de 60% absorbție PNRR, anunță Dragoș Pîslaru
Publicat acum 31 minute
Breaking news-ul pozitiv de care România avea nevoie! O veste care merită prima pagină: 81 de inimioare salvate în România de medici de la Sanador
Publicat acum 33 minute
Lia Olguţa Vasilescu, nemulţumită de legea salarizării. "Nu îmi convine să cresc salariile cu 2 milioane euro"
Publicat acum 40 minute
Raport alarmant: Oamenii intră pe telefon pentru un lucru și ajung să deruleze fără scop. O treime din timpul pe device-uri este petrecut fără intenție
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 55 minute
Ar fi picat varianta Eugen Tomac - premier. Nicușor Dan, noi discuții informale cu liderii PNL, PSD, USR
Publicat acum 10 ore si 14 minute
”Există deja o majoritate”. Declarația dimineții făcută de Fritz (USR)
Publicat acum 7 ore si 20 minute
”Drum lin către îngeri, soțul meu drag!”. Val de mesaje despre polițistul Ciprian Verdeș, după anunțul soției sale
Publicat acum 5 ore si 37 minute
Ancheta în care este vizat generalul Vlad Gheorghiță ar putea fi extinsă. Bogdan Chirieac: Președintele este chemat să intervină
Publicat acum 20 ore si 6 minute
Secretul longevității, explicat de un expert: Ce îți scurtează viața cu zeci de ani
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close