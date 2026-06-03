Legea Salarizării. Colegiul Medicilor propune modificări şi cere menţinerea sporului de gărzi în weekend şi sărbători legale

"În contextul proiectului Legii salarizării aflat în dezbatere publică, Colegiul Medicilor din România, în calitate de for profesional al medicilor din România, își exprimă îngrijorarea cu privire la prevederile propuse și consideră necesar ca viitorul act normativ să respecte principiile asumate chiar de la începutul procesului de elaborare: legalitatea, nediscriminarea și stimularea performanței profesionale.

Colegiul Medicilor din România propune un set de modificări dintre care menționăm:

creșterea coeficienților de salarizare pentru toate gradele profesionale ale medicilor, respectiv medic, medic rezident, medic specialist și medic primar;

menținerea sporului de 100% pentru gărzile efectuate în weekend și în perioada sărbătorilor legale;

evitarea reducerii salariului la promovarea în carieră;

În acest context, adresăm tuturor colegilor noștri un apel la unitate și solidaritate profesională.

Colegiul Medicilor din România este și va rămâne un partener activ în apărarea drepturilor și intereselor profesionale ale tuturor medicilor, indiferent de locul în care își desfășoară activitatea: în cabinete, în ambulatoriu sau în unități spitalicești.

Facem apel la unitate, echilibru și fermitate, deoarece doar printr-o voce comună putem susține recunoașterea corectă a responsabilității, competenței și performanței profesionale pe care medicii o construiesc de-a lungul întregii cariere.

Considerăm că forma actuală a proiectului NU reflectă în mod adecvat nivelul de responsabilitate al profesiei medicale, complexitatea activității desfășurate, durata și exigențele procesului de formare profesională, gradul de specializare necesar și impactul social major al actului medical.

Totodată, considerăm că finalizarea etapei de consultare publică desfășurate la Ministerul Sănătății în data de 27 mai 2026, fără solicitarea unui punct de vedere de la Colegiului Medicilor din România, nu contribuie la consolidarea unui dialog instituțional bazat pe transparență, reprezentativitate și colaborare constructivă.

Pentru final considerăm că trebuie să subliniem ca rezumat al acestui mesaj principiul “importanța socială a activității medicului”", transmite Colegiul Medicilor din România.