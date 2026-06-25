Copiii cu afecțiuni cardiace, salvați prin muncă de echipă. Dr. Doris Andronescu, SANADOR: Performanța medicală nu se face cu un singur om

O fetiță la medic. Sursa foto: Pexels/rol ilustrativ

Copiii cu malformații cardiace congenitale au o nouă șansă la viață prin intervențiile realizate la Spitalul Clinic SANADOR, a spus dr. Doris Andronescu, Director General, care a evidențiat că performanța medicală este rezultatul muncii în echipă.

Spitalul Clinic SANADOR își consolidează statutul de centru de excelență în medicina pediatrică din România. În ultimii trei ani, 81 de copii cu malformații cardiace congenitale au fost operați cu succes, iar intervențiile au fost realizate prin programul de chirurgie cardiovasculară pediatrică.

Chirurgia cardiovasculară pediatrică la SANADOR: o echipă care redă copiilor șansa la viață

Dr. Doris Andronescu, Director General SANADOR, a oferit mai multe explicații despre modul în care chirurgia cardiovasculară pediatrică le poate oferi o nouă șansă la viață copiilor cu afecțiuni cardiace.

„În cadrul proiectului nostru pentru misiunea pediatrică de chirurgie cardiovasculară este un nou pas, o nouă misiune pentru cei micuți, în care le redăm viața și îi redăm familiilor lor. Este o mare bucurie pentru noi, pentru că acest lucru se întâmplă la noi acasă. Vedem cum cresc, cum merg la școală, cum își fac planuri. Își trăiesc copilăria și familia este fericită alături de ei. Dar pentru acest lucru este nevoie de o echipă. Performanța medicală nu se face cu un singur om, ci cu o întreagă echipă”, a spus dr. Doris Andreescu.

Aceasta a precizat că echipa medicală este condusă de prof. dr. Victor S. Costache, Șef Secție Chirurgie Cardiovasculară, și formată din medici și asistente din România, dar și personal din centrele internaționale.

„Au loc intervenții complexe în care se consolidează performanțele și se dezvoltă unele noi. Suntem foarte fericiți că acest lucru se întâmplă în România, la noi acasă, și încercăm tot timpul să îmbunătățim și mai mult organizarea, logistica, echipa cu tot ceea ce este nevoie. Și ne dorim să vedem cât mai mulți micuți care-și reiau viața și bucuria de a trăi în familiile lor în România”, a mai precizat dr. Doris Andreescu, în exclusivitate pentru DCNews și DCMedical.