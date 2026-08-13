Ce ar fi spus influencerii lui Bolojan dacă la guvernare erau PSD și AUR când s-a tăiat curentul

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan a făcut un serviciu PSD și AUR, agățându-se de guvernare. Nu-i frângea pe genunchi presa ”independentă”, nu-i spulbera internetul, dacă îi prindea în Palatul Victoria ziua când s-a luat curentul?

Acestea cred că ar fi fost liniile de atac în punctajul de partid, asta ar fi spus influencerii lui Bolojan dacă la guvernare erau PSD și AUR:

Tătucul lor, Ion Iliescu, a reușit să spargă stâncile de la Bumbești-Livezeni. Vorba cântecului: Hei-rup, hei-rup cad stânci de fier, în lupta dusă de brigadier! Ei au dat chix la Pârjoaia (să nu uităm că blocul de piatră sfărâmat degeaba, că tot nu curge apă pe râu în jos, a rezistat două zile în fața geniului militar al lui Fifor- și aici ne referim refer la Armă, nu la IQ).

Analfabeții funcțional sunt proști de dau în dâmbi, se împiedică în Dunăre, drumul fără pulbere. Nu au auzit de efectul Bernoulli, care nu e un jucător de la Atalanta Bergamo, cum ar crede un lider de galerie ca Simion, ci un fizician, ca Patapievici. Dacă în loc să spargă semințe la meci ar fi mers la ora de fizică, în liceu, poate nu colmatau Dunărea veche, scăzând viteza și crescând presiunea cu barjele lor scufundate amatoristic în Brațul Bala.

Grindeanu a lucrat la stat, n-a dat salarii, nu știe ce înseamnă să lași o fabrică fără energie electrică, să nu-și poată onora contractele, să piardă piețele de export? Câți rămân fără loc de muncă, dacă se oprește producția? De ce minte că Dacia și Ford intră în concediu? Câte firme se închid fiindcă au devenit necompetitive din cauza prețului uriaș al energiei? Când Grindeanu spune că nu va tăia curentul la consumatorii casnici, ci doar la companii, o face pentru voturi. Populism deșănțat, iresponsabilitate crasă-până la urmă vor suferi tot oamenii, tot cetățenii, nu doar privatul, ci și statul.

Baronii locali ne-au îndatorat pe zeci de generații, cresc deficitul ca să-și umple ei buzunarele, ca să-și alimenteze firmele de casă! O să plătească fiii și nepoții noștri datoriile făcute pentru festivaluri și concerte, de oameni certați cu legea. Cernavoda avea nevoie de școli, de spitale, nu de zilele orașului! Feudalul lipit de douăzeci de ani de scaun îi ține în întuneric și ignoranță ca să poată să le ia votul cu un foc de artificii și două manele. Bine a zis Klaus Iohannis: Rușine Liviu Dragnea, rușine PSD!