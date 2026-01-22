Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

Numită în funcție pe criterii politice (membru USR, zero experiență în diplomație), Țoiu a postat ieri un mesaj pe X , un fel de răspuns la o întrebare retorică a președintelui Trump, de la Davos.

„Singura dată în istoria sa când NATO a fost testat pe baza promisiunii că un atac asupra uneia dintre părți este un atac asupra tuturor a fost după 11 septembrie. România a răspuns apelului, chiar și fără a fi membră NATO la acea vreme. Am înțeles că aceasta este datoria noastră și, odată ce Articolul 5 a fost declanșat, soldații români s-au îmbarcat spre Afganistan. La fel și alți aliați. Președintele Trump ne-a întrebat acum, la Davos, dacă Europa va răspunde apelului SUA în momente de nevoie. Istoria a răspuns deja la această întrebare”, a scris ministra Oana Țoiu, pe X. În engleză, ca să înțeleagă și Trump, care mai mult ca sigur îi este follower.

În 2002, când președintele Bush pregătea o intervenție militară pentru debarcarea dictatorului Saddam Hussein, Franța și Germania s-au opus. ”Coaliția de voință” care a sprijinit politic invadarea Irak-ului a numărat în final 48 de state, Marea Britanie, Australia și Polonia trimițând și trupe, alături de armata Statelor Unite.

România, care se pregătea să intre în NATO, a adoptat poziția americană, iar președintele Ion Iliescu a comunicat tranșant că susținem invazia.

Întrebat de presa franceză despre această declarație, Jacques Chirac a răspuns sec: ”România a ratat un bun prilej de a tăcea”.