Data actualizării: 21:50 22 Ian 2026 | Data publicării: 21:47 22 Ian 2026

Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu
Autor: Val Vâlcu

oana toiu Agerpres

O replică a președintelui Franței la adresa României pare destinată Oanei Țoiu, ministra de Externe a guvernului de la București. Deși, Jacques Chirac a murit în 2019 și e aproape exclus să fi auzit de ea în 2002, când a rostit celebra sa frază.

Numită în funcție pe criterii politice (membru USR,  zero experiență în diplomație), Țoiu a postat ieri un mesaj pe X , un fel de răspuns la o întrebare retorică a președintelui Trump, de la Davos. 
„Singura dată în istoria sa când NATO a fost testat pe baza promisiunii că un atac asupra uneia dintre părți este un atac asupra tuturor a fost după 11 septembrie. România a răspuns apelului, chiar și fără a fi membră NATO la acea vreme. Am înțeles că aceasta este datoria noastră și, odată ce Articolul 5 a fost declanșat, soldații români s-au îmbarcat spre Afganistan. La fel și alți aliați. Președintele Trump ne-a întrebat acum, la Davos, dacă Europa va răspunde apelului SUA în momente de nevoie. Istoria a răspuns deja la această întrebare”, a scris ministra Oana Țoiu, pe X. În engleză, ca să înțeleagă și Trump, care mai mult ca sigur îi este follower.

În 2002, când președintele Bush pregătea o intervenție militară pentru debarcarea dictatorului Saddam Hussein, Franța și Germania s-au opus.  ”Coaliția de voință” care a sprijinit politic invadarea Irak-ului a numărat în final 48 de state, Marea Britanie, Australia și Polonia trimițând și trupe, alături de armata Statelor Unite.
România, care se pregătea să intre în NATO, a adoptat poziția americană, iar președintele Ion Iliescu a comunicat tranșant că susținem invazia.

Întrebat de presa franceză despre această declarație, Jacques Chirac a răspuns sec: ”România a ratat un bun prilej de a tăcea”.

