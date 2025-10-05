Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

Copilul a fost ucis de vecinii săi, localnicii care lasă liberi câinii de curte sau care nu-i sterilizează și aruncă puii pe stradă. Doar nu credem că au venit unii din Arad să abandoneze căței în Mărășești. Pe 1 septembrie a fost organizată o campanie de sterilizare gratuită în urbe, după ce la mijlocul lunii august un învățător întors acasă din Anglia a fost atacat de o haită. Cei care ”dețin” câini nesterilizați în Mărășești ar trebui ridicați cu duba, de Poliție, pentru investigații, pe parcursul anchetei pentru crimă. Până la urmă, civilizația se învață, evident că e nevoie de o campanie de educație, dar amenzile și pedepsele cu închisoarea sunt de asemenea o formă de ajutor pentru cei care trebuie scoși din Evul Mediu cu forța.

Complicele criminalilor din Mărășești este populismul. Să vină Primăria să strângă câinii fără stăpân, să-i ducă în adăposturi, cum spune legea! Legea dată ca să închidă scandalul provocat de altă crimă-cea din parcul Tei. Unde și cât să-i țină în țarcuri? Pe banii cui? Să-i eutanasieze, zic alții. Adică, să-i ucidem? Parcă ne era milă de ursuleți, de-am interzis vânătoarea, sport care aducea bani la buget, acum să plătim ca să omorâm mii de animale nevinovate?

Ce să facă primarul din Mărășești, cu doi-trei polițiști locali și un carnet de amenzi? În astfel de cazuri nu poate răzbi nici DIAS, poate doar jandarmii, dacă se aduc forțe din mai multe județe. Iar pentru asta nu există lege. Bine că există legi care trimit jandarmii să caute pantera neagră, prin Giurgiu...

Mai mult ca sigur că, după două-trei postări pline de indignare pe Facebook și o declarație de ministru, răstită în prime-time, o să se aștearnă uitarea peste crima din Mărășești. Așa cum s-a întâmplat în cazul copilului ucis de câini în Dărmănești, județul Suceava, în martie 2012, uitat până când drama din Capitală, un an mai târziu, a fost transmisă la televizor.