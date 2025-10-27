Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

În acest moment, în cele trei ”bazine electorale” (Dreapta, Stânga, Suveraniști) pescuiesc trei politicieni, Băluță, Ciucu și Drulă. Coaliția nu are un candidat comun, suveraniștii n-au decis în ce formulă merg la Capitală. Băluță este confirmat de propriile realizări administrative: pasaje rutiere, parcări, linii de tramvai, reabilitări- tot ceea ce trebuie să facă un primar a făcut în sectorul 4. Dar viața a arătat că votul, în București, e puternic motivat ideologic și o parte a electoratului folosește pretextul alegerilor locale pentru a rezolva probleme care țin de alegerile parlamentare. Pe acest culoar, care l-a dus la victorie pe Nicușor Dan (Jos PSD, copaci, aer, spațiu verde), aleargă Ciucu și Drulă. Cu alegeri într-un singur tur, ar trebui să fie ușor pentru candidatul PSD. Dacă nu va apărea un ”greu” și pe Stânga, așa cum a apărut Piedone, în 2024. În cel de-al treilea bazin, mai slab reprezentat în Capitală, fragmentarea votului ar scoate din joc un candidat al Opoziției. Depinde cum va muta Simion, dacă va propulsa din nou un anonim, cum a fost Enache, ca să fie sigur că nu câștigă acesta, luându-i apoi partidul, sau dacă o va sprijini pe Anca Alexandrescu, câți Makaveli vor intra în cursă etc.

Calculele hârtiei se pot face doar în momentul când vom ști cine intră în joc, iar rezultatul final depinde, evident, de prestația candidaților și de strategiile lor de campanie. Asta dacă vorbim de persoana pe care o vom găsi, timp de doi ani și jumătate, pe Bulevardul Regina Elisabeta, la nr. 47. Acest nume e încă necunoscut.

Dar, rezultatul alegerilor, în ceea ce îi privește pe alegători, e știut din 17 octombrie, data la care premierul Bolojan a anunțat ziua votului: 7 decembrie.

În august și în decembrie, de exemplu, nu se fac sondaje de opinie, fiindcă lumea e plecată în vacanță, nu e atentă la știri, spiritul sărbătorilor atenuează spiritul critic... Cu porcul pe masă, în clinchetul clopoțeilor din bradul de Crăciun, parcă nu mai e așa de mare criza, parcă nu mai ești atât de hotărât să dai de pământ cu ”ăștia”, prezența scade, ponderea rețelelor de partid crește.

Dacă tot nu a fost respectat termenul de 90 de zile de la vacantarea postului de primar general, de ce nu s-au organizat alegerile în mai-iunie anul viitor? De ce a fost schimbată brusc strategia amânării parțialelor în 2026, când am fi depășit criza și s-ar fi văzut ”luminița de la capătul tunelului”?

Cel mai probabil, fiindcă această luminiță e stinsă, vorba ceea, rău de tot. E semn că la anul va fi mai rău, nu mai bine.