Ludovic Orban a fost dat afară din Administrația Prezidențială pentru ”un fleac”, spune el. Dacă Președinția a transmis că încheierea colaborării s-a decis de comun acord, în conferință de presă Ludovic Orban a dat cărțile pe față, afirmând că ”Despărțirea noastră vine din inițiativa președintelui. Să nu încercăm să coafăm o realitate”.

Decizia radicală a președintelui Nicușor Dan ar fi fost ca urmare a pozițiilor critice ale lui Ludovic Orban față de actorii puterii, dar mai ales față de afirmația conform căreia ”cei de la USR îi folosesc imaginea preşedintelui” în campania pentru Primăria Municipiului București. Se pare că aceasta a fost doar picătura care a umplut paharul lui Nicușor Dan.

Amintim că Ludovic Orban, lider al partidului Forța Dreptei, fusese numit consilier prezidențial pentru politică internă în 6 octombrie 2025. Din perspectiva acestei funcții, declarațiile sale despre politica internă aveau o greutate și mai mare.

Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia președintelui

Ludovic Orban poate fi un pion important în războiul dintre Palate, dintre președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan. Mediator constituțional, încă de la numirea lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria, Nicușor Dan a trebuit să joace multiple roluri: de mediere între Președinție și Guvern, dar și între premier și liderii Puterii. Strategia ”cu pumnul în masă” a liberalului Ilie Bolojan este una ce a explodat, nu o dată, în spațiul public, prin conflicte în coaliția de guvernare pe diferite subiecte de interes pentru români.

Cu o imagine mai apropiată de profilul USR-ului, Ilie Bolojan, premier liberal, nu face niciun pas în spate în reformele pe care le propune. Nu o dată, Nicușor Dan a făcut cu mâna de la Palatul Victoria, considerând necesară intervenția sa pe subiecte ce au creat confuzie sau tensiune în societate.

Pase între Palate: Oamenii președintelui vs. Oamenii premierului

Acest context al paselor între Palate este alimentat de ”oamenii premierului” și ”oamenii președintelui”. Mai exact de numirile celor doi. Este de răsunet numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier al României. Vector de imagine al USR, aceasta a fost propusă de Ilie Bolojan și acceptată de Nicușor Dan într-o funcție-cheie în Guvern, vacantă de mult timp deja, după demisia cu scandal a lui Dragoș Anastasiu. Anterior numirii, Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să renunțe la propunerea acesteia. În ciuda controverselor, Ilie Bolojan nu a renunțat, căpătând astfel un aliat în care au dat atât Nicușor Dan, cât și Sorin Grindeanu.

Regula reciprocității cu PSD

Dar președintele Nicușor Dan a mai făcut ceva în această ”pasă” cu Ilie Bolojan. În 13 noiembrie, fix după scandalul ”Oana Gheorghiu”, și-a luat consilier onorific în persoana lui Vlad Voiculescu. L-a numit consilier onorific al președintelui pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană, marcând un punct în fața lui Ilie Bolojan, pentru electoratul USR. Un punct în plus la USR înseamnă unul în minus la PNL și invers.

De fapt, așa se duce lupta ”din umbră” USR - PNL, în timp ce Nicușor Dan, prin regula reciprocității, îl ”liniștește” pe Sorin Grindeanu, președintele PSD, față care are un ton împăciutor, pe principiul ”eu mă înțeleg cu tine, tu nu mă poți ataca”. Sau, direct spus, nu-i dă apă la moară pe niciun posibil subiect sensibil, fiind, câteodată, de acord cu retorica social-democrată.

Efectiv, așa se joacă.

Ludovic Orban, calul troian al lui Nicușor Dan?

În acest context, următorul pas al lui Ludovic Orban este extrem de important pentru șahul politic. Va marca Ludovic Orban, cel care cunoaște fiecare om din PNL, prin revenirea în tabăra liberală? Sau va continua în umbra politică în care s-a aflat și până acum, inclusiv în campania pentru Nicușor Dan la Cotroceni? Marchează Nicușor Dan decisiv în fața lui Ilie Bolojan prin Ludovic Orban, în PNL? Dacă Ludovic Orban este, de fapt, calul troian al președintelui Nicușor Dan, în plan politic, acel Ludovic Orban cu ștate vechi în PNL, cel care știe tot despre toți - pe principiul ”îți aduci aminte când...”- ar fi un pas greu de egalat pentru Ilie Bolojan de la Oradea. Ar marca astfel, președintele și-n electoratul PNL până la asigurarea unui scor final favorabil, cu un om ”din umbră” în interior, care ar putea dicta direcții nevăzute de publicul larg. Între timp, acel președinte stângaci, dar zâmbitor, cel care deschide ușa tuturor, ar reuși ceea ce n-a reușit nimeni înaintea lui: să marcheze pe două câmpuri electorale în timp ce-l ține pe al treilea sub control.