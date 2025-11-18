€ 5.0844
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan - surse
Data actualizării: 11:25 18 Noi 2025 | Data publicării: 11:16 18 Noi 2025

BREAKING NEWS Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan - surse
Autor: Roxana Neagu

Ludovic Orban Inquam Photos / Octav Ganea Ludovic Orban. Inquam Photos / Octav Ganea
 

Ludovic Orban ar fi fost revocat din funcție de Nicușor Dan, din Administrația Prezidențială.

Ludovic Orban ar fi fost revocat din Administrația Prezidențială, anunță Digi24, citând surse politice. Decizia nu este oficială. 

Doar o lună a stat în funcție Ludovic Orban, liderul Forței Dreptei. 

Numit consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025, Ludovic Orban se pare că l-ar fi supărat pe președintele țării prin declarațiile tăioase orientate atât spre politicieni, cât și spre categorii profesionale. 

De-a lungul timpului, Ludovic Orban a fost observat în umbra lui Nicușor Dan, inclusiv înainte de a câștiga președinția României. 

