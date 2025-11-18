Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan - surse

Ludovic Orban ar fi fost revocat din Administrația Prezidențială, anunță Digi24, citând surse politice. Decizia nu este oficială.

Doar o lună a stat în funcție Ludovic Orban, liderul Forței Dreptei.

Numit consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025, Ludovic Orban se pare că l-ar fi supărat pe președintele țării prin declarațiile tăioase orientate atât spre politicieni, cât și spre categorii profesionale.

De-a lungul timpului, Ludovic Orban a fost observat în umbra lui Nicușor Dan, inclusiv înainte de a câștiga președinția României.