Ludovic Orban, prima declarație după ce Nicușor Dan l-a luat consilier prezidențial

Președintele Nicușor Dan și-a numit, luni, consilierii prezidențiali. Printre ei se numără și Ludovic Orban, actual lider al Forței Dreptei. El a explicat ce l-a determinat pe președinte să îl ia în considerare pentru ocuparea acestei funcții.

Cum l-a ales Nicușor Dan pe Ludovic Orban

„Domnul președinte mi-a făcut această propunere. Am avut câteva discuții despre coordonatele colaborării și am acceptat, fiind un domeniu care îmi este familiar, în care am și pregătire - sunt absolvent de Științe Politice, printre altele - și am și experiență destul de vastă în activitatea politică.

Am fost printre primii care l-au susținut în alegerile prezidențiale. Adică, într-un fel, mi-am asumat responsabilitatea pentru alegerea domnului președinte. Acum încerc să pun și eu umărul, atât cât voi putea”, a declarat Ludovic Orban, la Digi24.

Lista consilierilor președintelui

Marius Lazurca - consilier prezidențial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025.

Valentin Naumescu - consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025;

Ana-Maria Geană - consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025;

Eugen Tomac - consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025;

Cosmin Soare - consilier prezidențial pe probleme constituționale începând cu 1 noiembrie 2025;

Alexandru Ciurea - consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025;

Andrei Popovici - consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025;

Ramona Dinu - consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025;

Ludovic Orban - consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025;

Diana Iancu - consilier prezidențial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025;

Ștefania Simion - consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025;

Diana Punga - consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025;

Cristian Roșu - consilier de stat pentru relații publice începând cu 1 noiembrie 2025;

Andreea Miu - consilier prezidențial. Va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025;

Ștefan Dragomirescu - consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale începând cu 6 octombrie 2025;

Roxana Butnaru - consilier de stat la Cancelaria Ordinelor începând cu 1 noiembrie 2025.

Ludovic Orban a ocupat diverse funcții politice de-a lungul anilor, precum cea de prim-ministru, ministru și președinte PNL.

El a spus că, probabil, Dan a întârziat cu numirile de consilieri pentru că „a așteptat să facă numirile în echipă, adică să-și formeze echipa aproape integral, să-i numească pe toți". „În această poziție eu reprezint președintele României, eu n-am prieteni sau adversari personali. Atitudinea mea față de mediul politic va fi o atitudine de dialog, de colaborare, de căutare a unor puncte de înțelegere, pentru că eu știu foarte clar că președintele României este un om constructiv, un om care chiar vrea să facă lucruri bune pentru România și care vrea să aibă o relație cât se poate de normală, civilizată, instituțională, cu actorii politici", a mai spus Orban.



