Criză politică la Constanța: Val de demisii la vârful PNL și PSD. Patru lideri au părăsit funcțiile în decurs de o săptămână

Apele sunt tulburate în județul Constanța, care devine scena unei dizolvări politice. Mai mulți lideri de la PNL și PSD și-au anunțat demisiile în ultima săptămână, dar legătura dintre acestea rămâne deocamdată neclară.

Primii care au anunțat că demisionează au fost șefii organizațiilor județene ale PNL și PSD, apoi și-a anunțat retragerea din funcții și președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi (PNL). A urmat încă un liberal care a anunțat că demisionează din funcția de primar.

Bogdan Huțucă a demisionat din funcția de președinte al Organizației Județene PNL Constanța - 11 decembrie

Valul de demisii a început pe 11 decembrie, atunci când deputatul PNL Constanța, Bogdan Huțucă, și-a depus mandatul de președinte al Organizației Județene PNL Constanța. Demisia lui Mitroi a deschis discuțiile privind conducerea interimară a filialei, dar tot el a lăsat însă ușa deschisă pentru o eventuală candidatură la șefia PNL Constanța.

„Dacă voi candida sau nu, știți că sunt un om al surprizelor“, a declarat pentru presa locală.

Felix Stroe a demisionat din fruntea PSD Constanța - 12 decembrie

La doar o zi distanță, Felix Stroe, președintele Organizației Județene PSD Constanța, și-a anunțat retragerea după un mandat de aproape 10 ani. El a susținut că a luat această decizie din motive personale și că vrea să facă loc unei echipe tinere.

"Am luat această decizie cu satisfacția că filiala a înregistrat succese, iar acum este momentul să sprijin o echipă tânără care să ducă mai departe valorile partidului", a spus Felix Stroe.

El va continua să fie membru PSD și să activeze în Parlament.

Florin Mitroi a demisionat de șefia CJ Constanța - 18 decembrie

Apoi, joi, 18 decembrie, și-a anunțat demisia și președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, tot de la PNL.

"Astăzi, mandatul meu de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa încetează prin renunţare la funcţie. A fost o decizie foarte grea, asupra căreia am stăruit îndelung. Din respect pentru cetățeni, fac public faptul că la baza deciziei mele stă o dezamăgire profundă", a spus el.

Deși Mitroi a subliniat că retragerea este voluntară și asumată, a afirmat și că nu poate continua într-o poziție în care interese mărunte și indiferența altor factori de decizie limitează dezvoltarea județului.

"Am depus un jurământ să servesc cetățeanul. Nu pot să asist nepăsător la ignorarea lui. Am ales să renunț pentru că demnitatea personală și dezvoltarea județului sunt mai importante decât ocuparea unei funcții", a mai declarat el.

Florin Mitroi: Cea mai mare dezamăgire a vieții mele a fost Bogdan Huțucă

Luni, 15 decembrie, cu doar trei zile înainte de a-și anunța și el demisia, președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, declarase, în cadrul unei conferințe de presă, că liderul PNL Constanța, Bogdan Huțucă, care își anunțase deja demisia din funcție a fost „cea mai mare dezamăgire” din viața lui.

Florin Mitroi (PNL) a făcut această declarație după ce a fost întrebat în timpul conferinței de presă de ce crede că a demisionat Bogdan Huțucă de la șefia filialei PNL Constanța.

„Este problema domnului Huțucă și o dezamăgire mare pentru mine, cea mai mare dezamăgire a vieții mele a fost Bogdan Huțucă”, a răspuns Mitroi.

Ilie Bolojan ar urma să meargă la Constanța

Totodată, luni, Mitroi afirmase că este posibil ca liderul PNL, Ilie Bolojan, să ajungă la Constanța în această săptămână.

Informațiile apărute astăzi în presă par să confirme acest lucru. Ilie Bolojan ar fi anunțat că urmează să meargă la Constanța pentru a evalua situația.

Primarul PNL al comunei Lipnița din județul Constanța a anunțat că se retrage din funcție - 19 decembrie

Ultima demisie din acest val a fost anunțată astăzi, 19 decembrie. Deocamdată nu știm dacă mai urmează și altele. Este vorba despre primarul comunei Lipnița din județul Constanța, Nicolae Florin Dinu (PNL).

„Dragi locuitori ai comunei Lipnița. Voi trece prin toate satele comunei pentru a-mi lua rămas-bun de la dumneavoastră. În luna februarie îmi voi depune demisia”, a transmis acesta într-un mesaj pe Facebook.

Primarul Mangaliei, trimis în judecată de procurorii DNA

În tot acest context politic tensionat de la Constanța, primarul Mangaliei, acuzat că ar fi cumpărat un hotel și haine de lux din mită, a fost trimis în judecată de procurorii DNA, ieri, 18 decembrie, după ce în luna august fusese reținut în cadrul aceluiași dosar.

Cristian Radu, primarul municipiului Mangalia, este acuzat că ar fi luat mită peste 600.000 de euro, cu ajutorul unor interpuși, de la diverși operatori economici de la malul mării, în așa fel încât să obțină autorizații de construire sau să nu fie controlați de polițiștii locali pe durata sezonului estival. Cei care l-ar fi ajutat pe primarul Mangaliei să încaseze șpaga ar fi un apropiat al acestuia, prins în flagrant în 2024 în timp ce lua mită (Dorinel Colgiu, fost șef al societății de termoficare din Mangalia, condamnat în primă instanță la patru ani de închisoare), dar și Laurențiu Zamfir, șeful Poliției Locale din municipiul de la malul mării.

