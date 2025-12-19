Viktor Orban, semnal că ar putea declanșa Ungexit: Fără acest lucru, nu are rost să mai fim în UE

Dreptul de veto este "o putere validă şi utilă fără de care nu are rost să fim în Uniunea Europeană", a afirmat vineri, la Bruxelles, prim-ministrul Viktor Orban, transmit MTI și Agerpres.

În cadrul unei conferinţe de presă după un summit al Uniunii Europene, Viktor Orban a declarat că există o legătură directă între suveranitatea naţională şi nivelul de trai, "motiv pentru care nu trebuie să facem parte dintr-un imperiu".

"Dacă statele naţionale pot fi private de puterea lor de veto în chestiuni foarte importante, atunci Uniunea Europeană în ansamblu va deveni un imperiu, ceea ce nu este doar o chestiune de suveranitate pentru unguri şi pentru mine personal, ci şi o chestiune economică", a mai afirmat prim-ministrul Ungariei.

El a adăugat că nu a fost niciodată martorul unei perioade în care "am prosperat ca parte a unui imperiu opresiv".