Raport de la Kremlin, asemănător cu cel despre Ucraina, stârnește îngrijorări: Moldova, posibilă țintă a Rusiei

Un raport de la Kremlin despre Moldova, foarte asemănător cu cel despre Ucraina înainte de invazie, alimentează tensiuni serioase în regiune. Textul, construit pe o retorică deja cunoscută a stârnit reacții și îngrijorări la Chișinău, unde este privit ca un semnal periculos privind modul în care Kremlinul își conturează narațiunile despre Republica Moldova.

Raport de la Kremlin: aceeași schemă, un alt stat vizat

Documentul publicat reia teme folosite anterior de Vladimir Putin în justificarea războiului din Ucraina. În paginile raportului, Republica Moldova este prezentată drept un stat lipsit de legitimitate reală, cu o identitate pusă sub semnul întrebării și cu o conducere descrisă ca fiind controlată din exterior. Sunt reluate idei precum legătura „naturală” dintre moldoveni și poporul rus sau caracterul „artificial” al statului moldovean, într-o construcție narativă deja familiară.

Raportul, intitulat „Despre încălcările drepturilor cetățenilor și compatrioților ruși în străinătate”, susține că „Moldova alunecă din ce în ce mai mult spre susținerea ideologiilor neonaziste și a discriminării rasiale”, formulare care amintește direct de justificările folosite de Moscova înainte de declanșarea invaziei din Ucraina.

Moldova și Ucraina, puse în paralel de Moscova

În analiza sa, Kremlinul atacă frontal parcursul pro-european al Chișinăului și o indică pe Maia Sandu drept liderul unui proiect antirusesc sprijinit de Occident. Potrivit Moscovei, această direcție ar presupune „o ruptură completă a legăturilor istorice și culturale cu Rusia”. Mai mult, raportul afirmă că Occidentul „continuă încercările persistente de a atrage Moldova în coaliția rusofobilor înfocați”.

În același document apare și concluzia potrivit căreia, deși autoritățile moldovene vorbesc despre integrare europeană și neutralitate, „în realitate, însă, se instalează un regim totalitar”. Limbajul este aproape identic cu cel utilizat de Vladimir Putin înainte de invazia din Ucraina, fapt care a amplificat temerile privind posibile scenarii similare.

Retorica folosită înainte de război

Raportul merge mai departe și compară explicit administrația de la Chișinău cu cea de la Kiev, susținând că Republica Moldova ar fi condusă de un regim „aflat sub controlul curatorilor occidentali”. În text se afirmă că ceea ce se întâmplă acum în Moldova ar fi „aproape identic” cu situația din Ucraina din perioada premergătoare războiului.

Documentul reia inclusiv ideea potrivit căreia autoritățile moldovene ar încerca să șteargă o parte din propria istorie și să distrugă moștenirea sovietică, precum și cultura minorităților naționale. Se vorbește despre o presupusă intenție de „eradicare a tot ce este rusesc” și despre pierderea identității moldovenești, prezentată ca fiind „eronat” românească.

Replica fermă de la Chișinău către Kremlin

Pe fondul acestei escaladări de discurs, reacția autorităților de la Chișinău nu a întârziat. Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a transmis un mesaj direct către Vladimir Putin, subliniind că „istoria nu se repetă” și că tentativele de refacere a unor imperii sunt sortite eșecului.

„Istoria nu se repetă, încercare de a reîncarna imperiul, pentru că asta se observă din politica lui de a restabili imperiul fie că e țarist, fie că e URSS , nu poți să faci lucrul acesta, iar ceea ce face el este crimă”, a declarat Igor Grosu, potrivit Moldpres.

Totodată, șeful Legislativului de la Chișinău a avertizat cetățenii moldoveni aflați în Federația Rusă să fie extrem de prudenți, existând riscul unor recrutări forțate în armata rusă. El a reiterat și intenția autorităților de a continua renunțarea la acordurile considerate inutile cu Comunitatea Statelor Independente.

Moldova, din nou în centrul îngrijorărilor regionale

În paralel, informații apărute anterior din surse ale serviciilor secrete ucrainene indică o intensificare a acțiunilor rusești în proximitatea României și a Republicii Moldova. Potrivit acestor date, Kremlinul ar urmări destabilizarea Moldovei și implicarea regiunii transnistrene într-un scenariu menit să creeze presiune suplimentară atât asupra Chișinăului, cât și asupra Ucrainei.

În acest context, apariția unui nou raport de la Kremlin, construit pe aceleași tipare ca înainte de războiul din Ucraina, este privită ca un semnal de alarmă major, care readuce Moldova în atenția geopolitică a aliaților.

