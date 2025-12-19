Singura țară din UE invitată oficial de Trump la summitul din Miami, în 2026. Nu e Ungaria!

Departamentul de Stat al Statelor Unite a anunțat că Polonia va fi singura ţară din UE invitată, transmite EFE.

Reuniune pregătitoare a G20 organizată de SUA

Statele Unite ale Americii au găzduit în această săptămână o reuniune pregătitoare a G20 la Washington, înaintea summitului liderilor, programat pentru datele 14-15 decembrie 2026. Evenimentul va vea loc la Trump National Doral Miami, un complex turistic aflat în proprietatea lui Trump, în Florida.

Polonia, singurul invitat cu drepturi depline

"Polonia a participat, de asemenea, ca singurul invitat cu drepturi depline" la reuniunea pregătitoare a G20 de la Washington, a precizat Departamentul de Stat într-un comunicat.

Chiar dacă nu este membru permanent al grupului principalelor economii ale lumii, Polonia este considerată un aliat strategic de către SUA, în special datorită cheltuielilor militare sporite şi pentru sprijinul pentru luările de poziţie ale Casei Albe.

Rusia se evidențiază printre membrii permanenți ai G20

Printre membrii permanenţi ai G20 ce au luat parte la reuniunea pregătitoare de la Washington se evidenţiază Federația Rusă, ţară cu care Statele Unite ale Americii sunt angajate în negocieri, cu scopul de a pune capăt războiului din Ucraina.

Africa de Sud exclusă

Pe de altă parte, Africa de Sud, gazda G20 în anul 2025, a fost exclusă de SUA din activităţile grupului, ca urmare a acuzaţiilor din partea Washingtonului că naţiunea africană face un genocid contra populaţiei sale albe, o afirmaţie pe care Africa de Sud o respinge.

"Sub conducerea preşedintelui Trump, Statele Unite se angajează să se asigure că G20 revine la agenda sa economică fundamentală şi obţine rezultate economice concrete", conform comunicatului Departamentului de Stat al SUA.

Mai exact, Washingtonul vrea "să stimuleze prosperitatea economică prin limitarea sarcinilor de reglementare, facilitarea opţiunilor energetice fiabile şi accesibile şi promovarea noilor tehnologii inovatoare".

Țările care au participat la reuniunea pregătitoare a G20

La reuniunea pregătitoare au luat parte Arabia Saudită, Argentina, Australia, Brazilia, Canada, China, Coreea de Sud, Franţa, Germania, India, Indonezia, Italia, Japonia, Mexic, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Federația Rusă, Turcia, Uniunea Africană şi Uniunea Europeană, precum şi Polonia, în calitate de ţară invitată, scrie Agerpres.

