Ce a pățit Bianca Drăgușanu în parcare la Promenada: „Bă nebunule!”

Vedeta a explicat că incidentul s-a produs din grabă, în timp ce încerca să se strecoare în față, într-o zonă aglomerată a parcării. Bianca Drăgușanu și-a recunoscut fără ocolișuri vina.

„În parcare, la Promenada, am atins cu roata, din cauza faptului că mă grăbeam ca fata mare la măritat, am atins cu roata o altă mașină. Recunosc că a fost greșeala mea, pentru că nu trebuia să fac asta, dar stau mai prost la capitolul răbdare”, a spus ea pe Instagram Story.

Aceasta a precizat că șoferul celeilalte mașini avea în dreapta o femeie însărcinată, motiv pentru care, spune vedeta, avea „tot dreptul” să fie în fața ei.

Amiabilă și un martor neașteptat

După producerea incidentului, Bianca Drăgușanu a coborât din mașină pentru a rezolva situația pe cale amiabilă. În acel moment, potrivit relatării sale, a apărut un al treilea bărbat, care ar fi pretins că a filmat întreaga scenă.

„A venit unu’ la domnul respectiv și a zis: Am văzut tot, știu cine este, dați-mi numărul că am filmat tot”, a povestit vedeta, vizibil iritată de intervenția acestuia.

Reacția Biancăi nu a întârziat. Aceasta și-a exprimat revolta față de atitudinea bărbatului, pe care a perceput-o ca fiind agresivă și fără niciun motiv.

„Bă nebunule, bă nebunule, stai, că n-am fugit niciunde, săracule ce ești tu! Dar nu cumva voiai să mă iei și la bătaie, să-mi arăți vreo două, trei scheme de karate pe BMW-ul tău din 2016?!”, a relatat aceasta.

Citește și: "România se descurcă singură!" Bianca Drăgușanu, supărată pe țările vecine că nu ne-au sărit în ajutor după prăpădul din urma inundațiilor

„Am încercat să mă bag în față ca o nesimțită”

În final, situația s-a calmat, iar părțile implicate au ajuns la o înțelegere. Bianca Drăgușanu spune că și-a recunoscut greșeala, lucru care a contribuit decisiv la detensionarea conflictului.

„Totul s-a încheiat într-un mod cât se poate de amiabil. Domnii mi-au înapoiat asigurarea, pentru că și-au dat seama că n-a fost decât o chestiune de orgolii, că eu am încercat să mă bag în față ca o nesimțită ce am fost la ora aia”, a declarat ea.

Vedeta a subliniat că, după ce și-a asumat vina, ceilalți șoferi au ales să o ierte și să încheie incidentul fără alte consecințe.

Deși totul s-a terminat cu bine, Bianca Drăgușanu a mărturisit că a rămas marcată de comportamentul unor oameni care, spune ea, caută conflicte inutile.

„Am rămas șocată cum unii care, efectiv, n-au ce să facă, și chiar dacă n-au ce să facă, aleg să facă un pic de rău. Înțelegeți? Logica! Logica!”, a concluzionat vedeta.

Incidentul din parcarea de la Promenada se încheie astfel fără pagube majore, dar cu o lecție asumată public despre grabă, orgoliu și responsabilitate în trafic de Bianca Drăgușanu.