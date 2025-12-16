€ 5.0920
Comisia de Sănătate a votat: A doua opinie medicală, gratuită pentru pacienți
Data publicării: 22:55 16 Dec 2025

Comisia de Sănătate a votat: A doua opinie medicală, gratuită pentru pacienți
Autor: Anca Murgoci

medic pexels-tima-miroshnichenko-5452300 Medic / pexels-tima-miroshnichenko
 

Vești bune pentru pacienți!

Vești bune pentru pacienți! În curând, cel mai probabil, pacienții asigurați vor avea dreptul la o a doua opinie medicală, fără a plăti suplimentar, pentru mai multă încredere în actul medical, a anunțat Alexandru Rafila, fostul ministru al sănătății.

Deputatul PSD a mai zis că: „Medicul curant va avea obligația de a direcționa și programa pacientul la următoarea consultație sau investigație necesară”.

Prevederea a fost votată luni de către Comisia pentru sănătate şi familie din Camera Deputaţilor, în cadrul unui proiect de lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, a precizat marţi preşedintele Comisiei, prof. univ. dr. Alexandru Rafila.

Proiectul de lege urmează să fie votat în plenul Camerei Deputaţilor, forul decizional în cazul acestei propuneri legislative.

Iată postarea integrală a lui Alexandru Rafila:

„Vești importante pentru pacienții români consfințite prin avizul pozitiv acordat în unanimitate de Comisia pentru sănătate și familie din Camera Deputaților proiectului de lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003.


În ședința de ieri, 15 decembrie, am dezbătut proiectul cu amendamentele depuse, iar rezultatul este unul concret pentru pacienți:


– medicul curant va avea obligația de a direcționa și programa pacientul la următoarea consultație sau investigație necesară;


– pacienții asigurați vor avea dreptul la o a doua opinie medicală, fără a plăti suplimentar, pentru mai multă încredere în actul medical.


Sunt pași necesari pentru un sistem medical corect, predictibil și centrat pe nevoile pacientului”.

VEZI ȘI: Se modifică plata pentru medicii de familie. Președintele CNAS: Munca activă și prevenția, criterii definitorii pentru finanțare 

alexandru rafila
