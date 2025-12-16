Educație sexuală în școli și autoapărare. Să protejăm generațiile de copii de astăzi! Daniela Drăghici, la Părinți Prezenți / VIDEO

În cadrul emisiunii Părinți Prezenți, realizată de redactorul-șef Părinți și Pitici, Loredana Iriciuc, de marți, 16 decembrie, începând cu ora 20:00, pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV, vom vorbi despre educația sexuală din școli și despre autoapărare.

Vom vedea cum le putem oferi informațiile și abilitățile necesare pentru a-și proteja corpul și mintea, într-o țară unde statisticile sunt alarmante: aproape jumătate din nașterile sub 15 ani din UE se înregistrează în România, violența în școli afectează 49% dintre elevi, iar statisticile pe violență domestică arată că 14 femei agresate pe oră.

Alături de noi va fi Daniela Drăghici, expertă în sănătate sexuală și reproductivă, activistă de peste 30 de ani pentru drepturile femeilor și copiilor, vicepreședintă a Asociației SEXUL vs BARZA și formator în rețeaua ASTRA.

Daniela Drăghici este, de asemenea, instructor principal de autoapărare și susține ateliere dedicate femeilor și copiilor.

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre:

Educație sexuală în școli: legislație și realitate

Conștientizarea părinților și profesorilor

Autoapărarea: scop și beneficii

Copii și violență extremă în școli

Vă invităm să nu ratați emisiunea de marți, 16 decembrie, începând cu ora 20:00! Emisiunea fi transmisă pe canalele de YouTube și pe paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV!

