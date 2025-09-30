La Academia de Studii Economice din București, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din țară, emoția momentului a fost amplificată de prezența a peste 10.000 de studenți nou-veniți, la licență și master.

Invitat în emisiunea „DC Edu”, profesorul universitar dr. habil. Constantin Marius Profiroiu, prorector pentru relații internaționale al ASE, a descris atmosfera acestei prime zile drept una aparte, în ciuda vremii ploioase. „Pentru noi, la Academia de Studii Economice, începe foarte bine, chiar dacă astăzi a fost o zi mai ploioasă. Pentru noi ploaia este un semn de prosperitate, cred că a fost o zi luminoasă și în același timp călduroasă”, a declarat acesta.

În opinia sa, numărul impresionant al bobocilor este o dovadă că ASE rămâne una dintre universitățile prestigioase ale României. Dincolo de statistici, miza este însă uriașă: „Noi, care formăm viitoarea elită a României, ceea ce înseamnă economia, afacerile, trebuie să fim oameni optimiști și să credem în ceea ce dorim să facem cu adevărat pentru țară”.

Profesorul Sorin Ivan, gazda dialogului, a punctat rolul fundamental al economiștilor pentru viitorul României și a subliniat așteptările uriașe pe care societatea le are de la tinerii care trec acum pragul ASE. În acest context, prorectorul Profiroiu a atras atenția asupra importanței unei perspective realiste, dar și constructive: „Întotdeauna în perioade de criză sunt și oportunități. Și noi, ca economiști, trebuie să privim unde găsim aceste oportunități. Întotdeauna, dacă privești cu atenție, le găsești”.

ASE își propune să continue tradiția care a consacrat-o de mai bine de un secol. „Academia de Studii Economice a fost creată acum 120 de ani, în 1913, tocmai în ideea de a crea o elită pentru afaceri în România. Noi considerăm că și în perioada actuală România se poate baza pe Academia de Studii Economice pentru formarea acestei elite”, a subliniat prorectorul.

Acesta a adăugat că instituția își dorește să redea meritocrația societății românești și este convins că „din cei 10.000 de studenți, cu siguranță câteva sute vor fi între cei care vor conduce economia României, vor ocupa poziții la Banca Națională, la Ministerul de Finanțe”.

În final, mesajul a fost unul de încredere: „Trebuie să recunoaștem ceea ce s-a făcut bine și trebuie să vedem oportunitățile. Criza aceasta înseamnă o perioadă de austeritate, este clar, dar trebuie văzut cum putem avansa agenda. Iar noi, la ASE, prin ceea ce facem noi pe planul calității procesului educațional, pe partea de cercetare, încercăm să ne aliniem la standardele internaționale”.