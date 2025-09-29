Al doilea an al Clubului de Medicină MEDSPATH, lansat de Complexul Educațional Laude-Reut și Spitalul Universitar de Urgență București

Al doilea an al Clubului de Medicină MEDSPATH s-a deschis sâmbătă, 27 septembrie, la Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB). Proiectul educațional de elită, derulat în parteneriat cu Complexul Educațional Laude-Reut, a devenit deja o tradiție pentru tinerii pasionați de medicină.

220 de tineri pasionați de medicină, selectați pentru al doilea an

Inițiativa clubului aparține a doi elevi ai Complexului Educațional Laude-Reut, Yarina Beștoiu și Sasha Badiu, care au reușit să transforme o idee vizionară într-o comunitate activă dedicată descoperirii universului medicinei. În acest al doilea an, proiectul a înregistrat un succes remarcabil: 220 de elevi participanți, selectați din peste 310 aplicanți din București și din întreaga țară, au fost admiși în program, se arată într-un comunicat de presă.

Evenimentul a fost onorat de prezența prof. univ. dr. Cătălin Cîrstoiu, manager al SUUB și decan al Facultății de Medicină a UMF „Carol Davila”, partener strategic al proiectului, precum și a doamnei Tova Ben-Nun Cherbis, președinta și fondatoarea Complexului Educațional Laude-Reut.

În mesajul său, Tova Ben-Nun Cherbis a subliniat valoarea formativă a acestui parteneriat și vocația medicinei: „Acest club s-a născut din pasiunea, entuziasmul și curajul a doi elevi excepționali, care au avut viziunea de a crea o comunitate dedicată medicinei. Medicina nu este doar o profesie, ci o misiune de viață – iar voi, dragi elevi, sunteți chemați să descoperiți această misiune. Vă încurajez să profitați de fiecare moment, să fiți curioși și să priviți înainte cu încredere. Viitorul medicinei, și poate chiar viitorul lumii, se află în mâinile voastre”.

În alocuțiunea sa, prof. univ. dr. Cătălin Cîrstoiu, manager al Spitalului Universitar de Urgență București, a transmis elevilor un mesaj de responsabilitate și inspirație pentru viitorul lor.

„Centrul vieții și al activității îl reprezintă pacientul. Medicina nu se termină odată cu admiterea la facultate – aceasta este doar primul pas. Urmează ani de studiu, de practică, de formare continuă. Totul va fi învățătură, totul va fi căutare pentru toată viața. Este esențial să înțelegeți că a fi medic înseamnă a fi, înainte de toate, un om bun. Trebuie să vă comportați cu compasiune și, cel mai important, cu pricepere și bunăvoință”.

Totodată, el a subliniat dorința SUUB de a sprijini acest proiect prin activități practice și întâlniri regulate, menite să apropie elevii de realitatea medicală: „Școala, spitalul și facultatea trebuie să fie trei repere fundamentale. Încercăm să creăm un program educațional adaptat vouă, care să îmbine teoria cu experiența practică, de la simulări la târguri interactive. Medicina trebuie să fie pentru voi o descoperire pasionantă”.

Rolul viitorilor medici

După prezentarea programului și obiectivelor pentru anul școlar 2025-2026 realizată de Yarina și Sasha, evenimentul a continuat cu seminarul special „Parcursul unui medicinist – studenție, rezidențiat, carieră”, care a oferit elevilor trei perspective complementare.

Cătălin Constantin, student în anul V la UMF „Carol Davila”, a vorbit despre provocările și satisfacțiile anilor de studenție, subliniind că „drumul spre a deveni medic nu este ușor, dar fiecare pas te apropie de șansa de a schimba vieți”.

Dr. Florin Anghel, medic rezident în chirurgie cardiovasculară la SUUB, a prezentat intensitatea și responsabilitatea rezidențiatului, afirmând că „rezidențiatul este perioada în care pasiunea pentru medicină se împletește cu realitatea vieții de spital și devine vocație”.

Prof. univ. dr. Cătălin Badiu, reputat chirurg cardiovascular și șef al Secției de Chirurgie Cardiovasculară la SUUB, a împărtășit din propria experiență profesională, subliniind că medicina este o pasiune transformată în misiune, care cere sacrificiu, dar aduce satisfacția unică de a salva vieți. El a subliniat, de asemenea, că „medicina este singura meserie din lume care dă posibilitatea să faci absolut orice în viață”.

Parteneriatul dintre Complexul Educațional Laude-Reut și Spitalul Universitar de Urgență București, coordonat de prof. univ. dr. Cătălin Cîrstoiu, reprezintă o punte de excelență între educația liceală și formarea profesională, deschizând tinerilor calea către cariere medicale de prestigiu.

Deschiderea anului II al Clubului de Medicină MEDSPATH marchează încă un pas important spre excelență în educație și spre formarea viitoarelor generații de medici dedicați.