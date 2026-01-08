Uite lista școlilor din România unde cursurile sunt suspendate sau online

Din cauza ninsorilor din timpul nopții, cursurile sunt suspendate sau se desfășoară online astăzi, 8 ianuarie 2025, în mai multe unități de învățământ.
Date fiind ninsorile din timpul nopții, cursurile vor fi suspendate/se vor desfășura online astăzi, 8 ianuarie, în următoarele unități de învățământ:
Bihor:
- Școala Gimnazială Nr. 11 Oradea,parțial online
- Școala Gimnazială Nr. 1 Pocola, parțial online
Alba
-cursuri suspendate în Zlatna
Bacău
- Școala Cornii de Sus - Tătărăști, cursuri suspendate
Bistrița-Năsăud
- Școala Gimnazială Grigore Herinean Galații Bistriței, cursuri suspendate
- Școala Gimnazială Petri, cursuri suspendate,
- Școala Gimnazială Sanmihaiu de Câmpie, cursuri suspendate
- Școala Gimnazială Șieu-Măgheruș cursuri suspendate
Iași
- Școala Dobrovăț, cursuri suspendate
Satu Mare
- cursuri suspendate comuna Pir
- comuna Beltiug, satele Ghirisa și Sandra - activități online
Bacău
- Școala Gimnazială Ardeoani, cursuri suspendate
Gorj
- Scoala Gimnaziala Godinesti, cursuri suspendate
Sibiu
- Școala Gimnazială Amnas, cursuri suspendate
- Școala Gimnazială Bârghis, cursuri suspendate
Argeș
- Școala Mălureni, structura Tufanu, cursuri suspendate
- Școala gimnazială Stoenești, cursuri suspendate pentru elevii din satul Piatra.
Cluj
- 7 unități de învățământ preuniversitar cu activitatea educațională suspendată astăzi, 8 ianuarie :
1. Școala Gimnazială Ploscoș
2. Școala Gimnazială Aluniș
3. Școala Primară Aiton
4. Școala Gimnazială Râșca
5. Școala Gimnazială Așchileu
6. Școala Gimnazială Măguri- Răcătău, Structură Muntele Rece
7. Școala Gimnazială Căianu, Grădinița cu Program Normal Vaida-Cămăraș
- o unitate de învățământ preuniversitar cu activitate online (Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej).
de Anca Murgoci
de Val Vâlcu