Uite lista școlilor din România unde cursurile sunt suspendate sau online
Data actualizării: 09:49 08 Ian 2026 | Data publicării: 09:46 08 Ian 2026

Uite lista școlilor din România unde cursurile sunt suspendate sau online
Autor: Dana Mihai

scoala scoli inchise Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Din cauza ninsorilor din timpul nopții, cursurile sunt suspendate sau se desfășoară online astăzi, 8 ianuarie 2025, în mai multe unități de învățământ.

Date fiind ninsorile din timpul nopții, cursurile vor fi suspendate/se vor desfășura online astăzi, 8 ianuarie, în următoarele unități de învățământ:

Bihor: 
- Școala Gimnazială Nr. 11 Oradea,parțial online
- Școala Gimnazială Nr. 1 Pocola, parțial online

Alba
-cursuri suspendate în Zlatna 

Bacău 
- Școala Cornii de Sus  - Tătărăști,  cursuri suspendate

Bistrița-Năsăud
- Școala Gimnazială Grigore Herinean Galații Bistriței, cursuri suspendate
- Școala Gimnazială Petri, cursuri suspendate,
- Școala Gimnazială Sanmihaiu de Câmpie, cursuri suspendate
- Școala Gimnazială Șieu-Măgheruș cursuri suspendate

Citește și: Școli închise din cauza vremii: cursuri suspendate în Hunedoara, Mehedinți, Sălaj, Galați și Prahova

Iași
- Școala Dobrovăț, cursuri suspendate 

Satu Mare
- cursuri suspendate comuna Pir
- comuna Beltiug, satele Ghi­risa și Sandra - activități online

Bacău
- Școala Gimnazială Ardeoani, cursuri suspendate

Gorj
- Scoala Gimnaziala Godinesti, cursuri suspendate

Sibiu
- Școala Gimnazială Amnas, cursuri suspendate
- ⁠Școala Gimnazială Bârghis, cursuri suspendate

Argeș
- Școala Mălureni, structura Tufanu, cursuri suspendate
- Școala gimnazială Stoenești, cursuri suspendate pentru elevii din satul Piatra.

Cluj
- 7 unități de învățământ preuniversitar cu activitatea educațională suspendată astăzi, 8 ianuarie :

1. Școala Gimnazială Ploscoș
2. Școala Gimnazială Aluniș
3. Școala Primară Aiton
4. Școala Gimnazială Râșca
5. Școala Gimnazială Așchileu
6. Școala Gimnazială Măguri- Răcătău, Structură Muntele Rece
7. Școala Gimnazială Căianu, Grădinița cu Program Normal Vaida-Cămăraș

- o unitate de învățământ preuniversitar cu activitate online (Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej).

scoli inchise
ninsoare scoli inchise
