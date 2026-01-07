Școli închise din cauza vremii: cursuri suspendate în Hunedoara, Mehedinți, Sălaj, Galați și Prahova

Mai multe școli din România vor fi închise din cauza condițiilor meteo în primele zile ale lunii ianuarie. Din cauza vremii nefavorabile, a întreruperilor de energie electrică, a lipsei agentului termic și a drumurilor dificile, unitățile de învățământ vor suspenda cursurile cu prezență fizică în zilele de 8 și 9 ianuarie 2026.

Hunedoara și Mehedinți

În județul Hunedoara, cursurile nu se vor desfășura la Școala Primară General Berthelot și la Școala Gimnazială Răchitova. În vecinătate, județul Mehedinți anunță că Școala Gimnazială Balta va trece la același regim, suspendând orele față în față pentru aceleași date.

Sălaj

Situația este similară și în județul Sălaj. Școala Gimnazială Nr. 1 din Marca, Școala Primară Glod și Liceul Tehnologic „Mihai Viteazu” din Zalău își vor întrerupe activitatea fizică, urmând să comunice ulterior modalitatea de recuperare a orelor pierdute.

Galați și Prahova

În județul Galați, Liceul Tehnologic „Radu Negru” și Grădinița „Sf. Stelian”, structură a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30, vor trece la cursuri online pe 8 și 9 ianuarie, cu mențiunea că doar grădinița va face acest lucru pe 8 ianuarie. În Prahova, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 35 din Ploiești va desfășura activitatea exclusiv online între 8 și 16 ianuarie, ca urmare a lucrărilor de înlocuire a țevilor de gaze și a caloriferelor, potrivit Adevărul.

Recuperarea orelor și urmărirea situației

Consiliile de administrație ale școlilor implicate se vor ocupa de stabilirea modalităților de recuperare a orelor pierdute. Toate informațiile vor fi actualizate în funcție de evoluția vremii și de deciziile luate la nivel județean, conform România TV.

