€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Stiri Școli închise din cauza vremii: cursuri suspendate în Hunedoara, Mehedinți, Sălaj, Galați și Prahova
Data actualizării: 21:39 07 Ian 2026 | Data publicării: 21:16 07 Ian 2026

Școli închise din cauza vremii: cursuri suspendate în Hunedoara, Mehedinți, Sălaj, Galați și Prahova
Autor: Tiberiu Vasile

Mai multe școli vor fi închise din cauza vremii în Hunedoara, Mehedinți, Sălaj, Galați și Prahova Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

Mai multe școli din Hunedoara, Mehedinți, Sălaj, Galați și Prahova își suspendă cursurile.

Mai multe școli din România vor fi închise din cauza condițiilor meteo în primele zile ale lunii ianuarie. Din cauza vremii nefavorabile, a întreruperilor de energie electrică, a lipsei agentului termic și a drumurilor dificile, unitățile de învățământ vor suspenda cursurile cu prezență fizică în zilele de 8 și 9 ianuarie 2026.

Hunedoara și Mehedinți

În județul Hunedoara, cursurile nu se vor desfășura la Școala Primară General Berthelot și la Școala Gimnazială Răchitova. În vecinătate, județul Mehedinți anunță că Școala Gimnazială Balta va trece la același regim, suspendând orele față în față pentru aceleași date.

Sălaj

Situația este similară și în județul Sălaj. Școala Gimnazială Nr. 1 din Marca, Școala Primară Glod și Liceul Tehnologic „Mihai Viteazu” din Zalău își vor întrerupe activitatea fizică, urmând să comunice ulterior modalitatea de recuperare a orelor pierdute.

Galați și Prahova

În județul Galați, Liceul Tehnologic „Radu Negru” și Grădinița „Sf. Stelian”, structură a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30, vor trece la cursuri online pe 8 și 9 ianuarie, cu mențiunea că doar grădinița va face acest lucru pe 8 ianuarie. În Prahova, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 35 din Ploiești va desfășura activitatea exclusiv online între 8 și 16 ianuarie, ca urmare a lucrărilor de înlocuire a țevilor de gaze și a caloriferelor, potrivit Adevărul.

Recuperarea orelor și urmărirea situației

Consiliile de administrație ale școlilor implicate se vor ocupa de stabilirea modalităților de recuperare a orelor pierdute. Toate informațiile vor fi actualizate în funcție de evoluția vremii și de deciziile luate la nivel județean, conform România TV.

CITEȘTE ȘI: Alba și Maramureș, afectate de iarnă: Aproape 8.000 de consumatori fără curent și peste 300 de tone de material antiderapant folosite
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vreme
ninsori
ninsori abundente
scoli
scoli inchise
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
”Ceva s-a schimbat”. Presa maghiară scrie că von der Leyen umple România de bani: Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent
Publicat acum 44 minute
Reacția oficială a Casei Albe despre Groenlanda. Planul lui Donald Trump
Publicat acum 49 minute
Realitatea din Spitalul de Urgență Buzău, în cifre: 1562 de pacienți, în 6 zile, cu doar 3 medici pe tură
Publicat acum 58 minute
Școli închise din cauza vremii: cursuri suspendate în Hunedoara, Mehedinți, Sălaj, Galați și Prahova
Publicat acum 1 ora si 42 minute
Eroare cu prețurile de vacanță pe Booking. Ce au pățit mai mulți turiști: Din păcate, am făcut o greșeală, dar, ca un gest de bunăvoință...
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Ian 2026
”Monstruozitatea” dată pe sub ușă de Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa îți poți pierde casa!
Publicat pe 05 Ian 2026
Plicurile pe care nimeni din Armata Venezuelei nu a avut curajul să le deschidă, în fața SUA. Generalul Mîndrescu: Au paralizat
Publicat pe 05 Ian 2026
Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Publicat acum 8 ore si 42 minute
Ce e embolia grăsoasă, cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, decedat la 25 de ani după o fractură
Publicat pe 06 Ian 2026
Pete Hegseth l-a umilit public pe Vladimir Putin. Ce a spus șeful Pentagonului / video
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close