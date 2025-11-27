€ 5.0901
|
$ 4.3946
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0901
|
$ 4.3946
 
DCNews Stiri Prof. univ. dr. Florin Stănică, noul președinte ales al ASAS - Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”
Data actualizării: 21:27 27 Noi 2025 | Data publicării: 21:25 27 Noi 2025

Prof. univ. dr. Florin Stănică, noul președinte ales al ASAS - Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”
Autor: Andrei Itu

Prof. univ. dr. Florin Stănică, noul președinte ales al ASAS Prof. Dr. Florin Stănică / captură video Youtube - Pădurea de Mâine
 

Prof. univ. dr. Florin Stănică a fost ales în funcția de președinte al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” – ASAS.

Prof. univ. dr. Florin Stănică, prorector al Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV București) și membru corespondent al Academiei Române, a câștigat alegerile pentru Președinția ASAS.

Prof. univ. dr. Florin Stănică i-a avut contracandidați pe alți doi renumiți specialiști în domeniu, respectiv Aurel Badiu și Ioan Jelev, cel care a fost până astăzi Președintele în exercițiu al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

Competiția a fost una strânsă, președintele ASAS fiind decis abia în cel de-al doilea tur de scrutin. Mandatul are o durată de 4 ani și va fi preluat începând cu 1 ianuarie 2026.

Ce este Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” (ASAS) 

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” (ASAS) este instituţia naţională care coordonează cercetarea şi dezvoltarea în agricultură, silvicultură și domenii conexe din România, oferind expertiză științifică și consiliere academică.

ASAS este o instituţie publică autonomă, cu personalitate juridică și funcţionează sub coordonarea Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, colaborând totodată cu Ministerul Educaţiei Naţionale, conform asas.ro.

Rolul său este de a coordona cercetarea‑dezvoltarea în agricultură, silvicultură, zootehnie, acvacultură, industrie alimentară, protecţia mediului, biotehnologie, mecanizarea agriculturii, economie agrară, dezvoltare rurală etc.

ASAS coordonează un sistem amplu de cercetare. ASAS are în subordine 4 institute naţionale, 13 institute de ramură, precum și 45 de stații de cercetare‑dezvoltare agricolă pe întreg teritoriul României.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Florin Stanica
ASAS
Academia de Stiinte Agricole si Silvice
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 35 minute
Peste 3.000 de medici specialiști riscă să rămână fără posturi în 2026. Alexandru Rafila: Guvernul trebuie să ia urgent o decizie
Publicat acum 42 minute
AUR și-a ales noua conducere: președintele CNC și vicepreședinții partidului
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce CSM a dat aviz negativ pe legea pensiilor magistraților
Publicat acum 1 ora si 28 minute
Victorie mare pentru Universitatea Craiova în Conference League cu FSV Mainz
Publicat acum 1 ora si 53 minute
„Rata de Bulgaria” devine realitate: Linia Giurgiu-Ruse începe în primăvară
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 58 minute
Update: Reacția lui Moșteanu, după ce a fost prins cu minciuna în CV / Anunț de la universitatea pe care susține că a absolvit-o
Publicat pe 26 Noi 2025
Atac armat lângă Casa Albă. Răsturnare de situație, anunț de ultimă oră al guvernatorului
Publicat pe 26 Noi 2025
SONDAJ alegeri locale București: Candidatul care anunță ultimele cifre. ”Sunt în fața tuturor”
Publicat pe 25 Noi 2025
Naționalizare mascată în România: Ai muncit să ai un apartament? Gata! Partidul vrea să îți ia munca de o viață
Publicat pe 26 Noi 2025
Fosfina a ucis familia Böcek, în hotelul din Istanbul. Substanța toxică, găsită inclusiv pe prosoapele din hotel
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close