Prof. univ. dr. Florin Stănică, noul președinte ales al ASAS - Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”

Prof. univ. dr. Florin Stănică, prorector al Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV București) și membru corespondent al Academiei Române, a câștigat alegerile pentru Președinția ASAS.

Prof. univ. dr. Florin Stănică i-a avut contracandidați pe alți doi renumiți specialiști în domeniu, respectiv Aurel Badiu și Ioan Jelev, cel care a fost până astăzi Președintele în exercițiu al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

Competiția a fost una strânsă, președintele ASAS fiind decis abia în cel de-al doilea tur de scrutin. Mandatul are o durată de 4 ani și va fi preluat începând cu 1 ianuarie 2026.

Ce este Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” (ASAS)

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” (ASAS) este instituţia naţională care coordonează cercetarea şi dezvoltarea în agricultură, silvicultură și domenii conexe din România, oferind expertiză științifică și consiliere academică.

ASAS este o instituţie publică autonomă, cu personalitate juridică și funcţionează sub coordonarea Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, colaborând totodată cu Ministerul Educaţiei Naţionale, conform asas.ro.

Rolul său este de a coordona cercetarea‑dezvoltarea în agricultură, silvicultură, zootehnie, acvacultură, industrie alimentară, protecţia mediului, biotehnologie, mecanizarea agriculturii, economie agrară, dezvoltare rurală etc.

ASAS coordonează un sistem amplu de cercetare. ASAS are în subordine 4 institute naţionale, 13 institute de ramură, precum și 45 de stații de cercetare‑dezvoltare agricolă pe întreg teritoriul României.