Despre o manipulare privind judecătorii CCR: E o minciună menită să acopere abuzuri

Anunțul a fost făcut de președinta CCR, Simina Tănăsescu. Avocatul Kristian Winzer a comentat acest subiect.

El a zis că, deși judecătorii numiți de Parlament sunt criticați și acuzați de interese sau partizanat, nu se aplică aceleași standarde atunci când este vorba despre un judecător numit de președintele României, în speță, chiar președintele CCR.

Potrivit avocatului Kristian Winzer, Simina Tănăsescu s-a autodesemnat judecător-raportor într-o cauză cu miză politică majoră, a impus un calendar de judecată accelerat, fără precedent, nu ar fi realizat o analiză reală și aprofundată a cerințelor constituționale privind claritatea și coerența legii și ar fi încălcat dreptul celorlalți judecători la un timp rezonabil de deliberare.

În opinia sa, aceste acțiuni ridică semne serioase de întrebare privind imparțialitatea și respectarea regulilor interne ale Curții Constituționale, mai ales în contextul unei decizii cu impact major asupra echilibrului puterilor în stat.

„Deci există pretinse ”interese” și/sau pretinse ”atitudini subiective/ părtinitoare” dacă judecătorii CCR numiți de Parlament au o anumită conduită instituțională (”înjurătura care ne unește”, adresată PSD, fiind repetată mai ceva ca ”leru-i ler”!), dar NU există niciun interes și nicio atitudine subiectivă/ părtinitoare dacă un judecător al Curții Constituționale, care este numit direct de Președintele României (în cazul de față Klaus IOHANNIS), care este validat și susținut public de PNL și care ocupă chiar funcția de președinte al CCR,



(i) se autodesemnează judecător-raportor într-o cauză de maximă sensibilitate politică, ce pare a avea un impact major asupra înseși arhitecturii constituționale și a echilibrului puterilor în stat,



(ii) impune, ”pe repede înainte”, un calendar procedural atipic și lipsit de precedent pentru dezbaterea și soluționarea cauzei în plen;



(iii) procedează astfel FĂRĂ realizarea unei analize reale, aprofundate și efective a cerințelor constituționale de claritate, previzibilitate și coerență ale textelor de lege contestate (cerințe consacrate constant în chiar jurisprudența CCR) și



(iv) ÎNCALCĂ în mod direct și arbitrar dreptul celorlalți judecători ai Curții la un timp rezonabil de reflecție asupra problemelor constituționale supuse deliberării (drept consacrat printr-o normă legală imperativă, iar nu prin simple cutume sau practici facultative)...”.

„Reducerea Curții Constituționale la “judecători PSD care au fugit din sală” este o minciună/ manipulare grosolană”

De asemenea, avocatul a desființat și o „manipulare grosolană privind PSD”.

„Orice procedură a CCR care nu livrează rezultatul dorit de USR este instant etichetată drept “sabotaj PSD”.

Evident, FĂRĂ nicio probă, FĂRĂ niciun fapt, FĂRĂ nicio minimă înțelegere a statului de drept. Doar sloganuri și lozinci ieftine și manipulatorii.



Reducerea Curții Constituționale la “judecători PSD care au fugit din sală” este o minciună/ manipulare grosolană.



Judecătorii CCR nu sunt slugile niciunui partid, iar faptul că au fost numiți politic NU îi transformă în telecomanda USR sau în dușmani publici atunci când nu execută ordinele mulțimii.



Discursul anti-PSD din acest episod este IPOCRIZIE pură. Se strigă “independența justiției” doar când verdictul convine. Când nu convine, se urlă “mafia PSD”.



Ori, aceasta NU este reformă, ci simplă și ticăloasă isterie politică.



Realitatea pe care o refuză cu încăpățânare acești indivizi este simplă: există LIMITE CONSTITUȚIONALE (art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 statuează cu claritate că “în situaţia în care un judecător cere să se întrerupă deliberarea PENTRU O MAI BUNĂ STUDIERE A PROBLEMELOR ce formează obiectul dezbaterii şi preşedintele Curţii Constituţionale sau cel puţin o treime din numărul judecătorilor Plenului consideră cererea justificată, SE VA AMÂNA PRONUNȚAREA PENTRU O ALTĂ DATĂ, ţinându-se seama de urgenţa cauzei”).



Legea NU se schimbă prin hashtaguri, iar Constituția NU se negociază la presiune publică. Oricât de nepopular ar fi rezultatul, regulile rămân.



“Rușine PSD” NU a fost și NU este un argument juridic. Este doar zgomot și (prea!) multă rea-credință…”, a spus avocatul Kristian Winzer.

