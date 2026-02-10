€ 5.0910
DCNews Stiri Fetiță de 4 ani, dusă, în stare foarte gravă, de către mama sa, la UPU. A fost deschisă anchetă pentru tentativă de omor
Data actualizării: 15:53 10 Feb 2026 | Data publicării: 14:25 10 Feb 2026

Fetiță de 4 ani, dusă, în stare foarte gravă, de către mama sa, la UPU. A fost deschisă anchetă pentru tentativă de omor
Autor: Roxana Neagu

politie masina politie girofar Foto cu rol ilustrativ: Freepik / Poliția

A fost deschisă anchetă pentru tentativă de omor după ce o fetiță de doar 4 ani a ajuns în stare foarte gravă la Urgențe.

UPDATE: Conform presei locale, fetița de patru ani a fost dusă în comă la spital. Mama sa, în vârstă de doar 20 de ani, le-ar fi spus medicilor că a căzut din pat. Medicii au apreciat că vătămările de pe corpul micuței sunt neconforme cu declarația mamei, astfel că au chemat poliția. Mai mult, mama fetiței, care are acum șanse foarte mici de supraviețuire, a susținut că a adus-o pe aceasta la Târgu Jiu pentru a vedea operele lui Brâncuși. Cele două sunt originare din Teleorman. Pe lângă lovitura foarte gravă la cap, micuța are vânătăi pe tot corpul.  

Procurorii efectuează cercetări pentru tentativă de omor in rem în cazul unei fetiţe de patru ani care a fost adusă de mama sa la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu Jiu în stare foarte gravă.

”Este o anchetă pentru tentativă de omor in rem, dosarul a fost înregistrat la Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj ieri (luni n.r.) prin declinare de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu", a declarat marţi, pentru Agerpres, procurorul şef al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, Cristina Ciobanu.

Fetița de 4 ani, la Urgență, cu traumatism cranian grav. A fost transferată la București

Mama fetiţei, o femeie de 20 de ani, este din judeţul Teleorman.

”Un copil în vârstă de patru ani a fost adus în data de 8.02.2026 la UPU de către mama sa, o tânără de 20 de ani, cu domiciliul in judeţul Teleorman. Copilul era în stare foarte gravă, prezenta un traumatism cranian grav. A fost stabilizat în UPU, i s-au făcut investigaţii imagistice şi medicii au decis transferul la Bucureşti, la Spitalul 'Marie Curie', unde se află în prezent. Asistentul social din UPU a anunţat la scurt timp de la sosirea pacientei Poliţia, o echipă prezentându-se la UPU", a precizat, marţi, purtătorul de cuvânt al SJU Târgu Jiu, Mihaela Ţicleanu.

