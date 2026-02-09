Să facem dreptate! NU primești, NU plătești! Primarul Daniel Băluță duce subiectul termiei din București în Consiliul General

Toate detaliile au fost cuprinse într-un proiect de hotărâre depus astăzi la registratura Primăriei Capitalei și care va fi dezbătut în cadrul CGMB, într-o ședință extraordinară programată pentru data de 24 februarie. După adoptarea acestei hotărâri, care privește inclusiv lunile ianuarie și februarie 2026, agentul termic nu va fi plătit decât dacă va fi la temperatura prevăzută în contractul de furnizare cu Compania Municipală Termoenergetica.

„Ziua de astăzi marchează un moment T-0 în ceea ce privește modul în care administrația din București trebuie să interacționeze cu cetățenii. După zeci de ani în care lipsa de dreptate și-a făcut simțită prezența din ce în ce mai des în viețile oamenilor, culminând cu promisiunile multiple pe care le-am avut în ultimii 35 de ani, astăzi este timpul să spunem stop nedreptăților și să luăm atitudine. Hotărârea de Consiliu General pe care am depus-o nu face altceva decât să modifice o hotărâre de Consiliu General din anul 2023. La articolul 2 al hotărârii se introduc cinci alineate noi, după cum urmează: energia termică va fi furnizată populației la parametrii contractuali conveniți, conform diagramei de furnizare actualizate, anexă la contract. Odată cu această prevedere, va fi modificat însuși contractul de furnizare a energiei termice, stipulând clar că apa caldă trebuie să fie plătită doar dacă este la temperatura contractuală corectă. Așa cum statul român știe să impună taxe și impozite oamenilor, tot la fel trebuie să ofere și servicii de calitate corespunzătoare”, a declarat Daniel Băluță în cadrul unei conferințe de presă.

Primarul Sectorului 4 a continuat și a explicat faptul că Termoenergetica va primi noi sarcini de îndeplinit, în calitate de furnizor al agentului termic și de partener contractual al comunității, pentru protecția oamenilor.

„În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Termoenergetica București are obligația de a actualiza diagrama pentru furnizarea energiei termice către populație și asociațiile de proprietari. În cazul în care energia termică nu va fi furnizată la temperatura convenită contractual, conform diagramei, populația are dreptul la diminuarea prețului conform formulei de calcul stabilite prin regulament. În aceeași perioadă de trei luni, Termoenergetica este obligată și să stabilească o formulă de calcul clară și concisă pentru aplicarea diminuărilor de preț, care va fi supusă aprobării Consiliului General al Municipiului București”, a mai spus edilul.

În cadrul aceleiași conferințe, Daniel Băluță a reiterat și urgența fuziunii Termoenergetica cu ELCEN, pentru a eficientiza sistemul de producție, transport și distribuție a agentului termic.

„În privința termoficării există două probleme majore. Prima problemă este fuziunea ELCEN cu Termoenergetica, pentru că partea de producție a energiei este una profitabilă (peste 100 de milioane de euro pe an, bani care ar fi putut fi folosiți pentru un surplus de investiții în rețeaua de distribuție), în timp ce pierderile sunt la Primăria Capitalei. A doua problemă este legată de ritmul mult prea lent în care se modernizează rețeaua de distribuție. E drept, totul se mișcă lent pentru că efortul este subfinanțat, bugetul Capitalei fiind pe minus cu aproximativ 8 miliarde de lei, cam cât înseamnă, de fapt, datoriile însumate ale STB-ului și ale Termoenergetica. Prin urmare, niciodată nu vom avea un sistem funcțional, atâta timp cât cele două entități nu funcționează împreună și atâta timp cât finanțarea municipiului București nu este una corectă. De aceea, prin această hotărâre, punem presiune pe Guvernul României să îndeplinească aceste două obiective: fuziunea, pe de o parte, și, pe de altă parte, finanțarea corectă, pentru că altfel, în fiecare iarnă, situația va fi din ce în ce mai departe de normalitate. Este, așadar, o problemă a instituțiilor statului, nu a oamenilor. Nici nu contează cine-i de vină. Noi ne pierdem de multe ori în explicații. Pe oameni îi interesează ca apa caldă să vină la temperatura corectă în casă, ori, dacă nu se întâmplă asta, undeva trebuie să spunem STOP!”, a mai declarat Daniel Băluță.

Primarul Sectorului a punctat și faptul că inițiativa sa și a consilierilor PSD din cadrul Consiliului General al Municipiului București nu trebuie privită nici ca o instigare la a nu mai plăti deloc facturile și nici ca o sfidare la adresa Termoenergetica, ci ca un semnal privind corectitudinea și respectarea regulilor contractuale.

„În zecile de mii de semnături strânse, în zecile de mii de sesizări, se găsește foarte multă supărare și foarte multă frustrare din partea cetățenilor. Chiar și așa, însă, nu voi face un îndemn către a nu respecta contractele pe care le avem în derulare. Nu voi încuraja demersuri de genul acesta, pentru că e normal și obligatoriu să plătim facturile pe care le primim. Trebuie să respectăm regulile în orice societate, pentru că altfel nu are cum să funcționeze. E adevărat că acum suntem în situația în care trebuie să ajustăm regulile, pentru că nu sunt corecte, iar acest lucru va presupune, cel mai probabil, și recalculări ale facturilor. Eu sunt însă convins că, dacă va încasa incorect, Termoenergetica va da oamenilor banii înapoi”, a încheiat Daniel Băluță.