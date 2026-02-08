Se aprinde Golful? SUA și Iranul nu au ajuns la vreun acord: Rachetele sunt mărul discordiei iar Netanyahu merge în SUA

Negocierile cu delegația iraniană nu au generat un acord, dar au fost 'foarte bune', le-a declarat Trump reporterilor la bordul avionului Air Force One, în drum spre reședința sa din Mar-a-Lago, în statul Florida.

Iranienii se pare că refuză să includă într-un posibil viitor nuclear componenta lor de rachete.

Trump a avertizat din nou asupra consecințelor dacă nu se ajunge la un acord și a reiterat că Iranului nu trebuie să i se permită să dețină arme nucleare.

Cu medierea Omanului, Statele Unite și Iranul au început vineri o nouă rundă de negocieri.

Până la comentariile lui Trump, Statele Unite nu emiseseră nicio declarație oficială cu privire la rezultatul întâlnirii.

Președintele SUA i-a amenințat totodată cu tarife punitive pe partenerii comerciali ai Iranului.

Potrivit ordinului executiv, ar putea fi impuse tarife vamale importurilor în SUA din țările care cumpără sau importă bunuri sau servicii din Republica Islamică. Trump nu s-a referit la o țară anume, dar a spus că ar putea impune rate tarifare de 25%, amintesc Agepres și DPA.

Această abordare a crescut din nou presiunea asupra Iranului. Trump a amenințat în repetate rânduri conducerea Iranului, invocând reprimarea brutală a demonstranților în timpul protestelor de masă recente, precum și controversatul program nuclear al Teheranului.

Netanyahu merge în SUA: Israelul cere ca un acord nuclear să includă limitarea rachetelor balistice iraniene

Săptămâna viitoare premierul israelian Benjamin Netanyahu se va deplasa în State.

În cadrul negocierilor irano-americane, un diplomat apropiat tratativelor a declarat pentru Reuters sub protecția anonimatului că Iranul a insistat asupra 'dreptului său de a îmbogăți uraniu' și că nu au fost aduse în discuție capacitățile de rachete ale Teheranului.

Oficiali iranieni au exclus să pună în discuție rachetele Iranului - care deține unul dintre cele mai mari arsenale de acest gen din Orientul Mijlociu - și au declarat că Teheranul dorește recunoașterea dreptului său de a îmbogăți uraniu.

'Israelul consideră că orice negocieri trebuie să includă limitarea rachetelor balistice și încetarea sprijinului pentru axa iraniană', a declarat biroul lui Netanyahu într-un comunicat.