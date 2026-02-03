€ 5.0959
|
$ 4.2958
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.2958
 
DCNews Stiri Parlamentul Norvegiei, vot privind renunțarea la monarhie și trecerea la republică
Data publicării: 14:06 03 Feb 2026

Parlamentul Norvegiei, vot privind renunțarea la monarhie și trecerea la republică
Autor: Ioan-Radu Gava

drapelul norvegiei Foto: Unsplash

Parlamentul Norvegiei a votat cu majoritate covârşitoare în favoarea menţinerii monarhiei, în pofida scandalurilor recente.

Parlamentul norvegian a votat marţi covârşitor în favoarea menţinerii monarhiei ţării, respingând o modificare propusă de trecere la republică, în pofida recentei crize din familia regală şi a unui sondaj de opinie care arată o scădere a sprijinului popular pentru această familie, transmit Reuters și Agerpres.

Într-un vot planificat de mai mult timp, 141 din cei 169 de membri ai parlamentului au susţinut menţinerea monarhiei, în timp ce 26 au votat pentru a se pune capăt domniei regelui Harald şi a descendenţilor lui, potrivit numărătorii oficiale.

Susţinătorii monarhiei afirmă că instituţia aduce stabilitate, situându-se deasupra politicii partizane, şi că a servit bine Norvegia de la independenţa de Suedia în 1905.

În schimb, susţinătorii republicii argumentează că puterea politică rezidă deja în parlamentul ales şi în guvern, şi că privilegiul moştenit de familia regală nu îşi are locul într-o societate democratică.

CITEȘTE ȘI               -               Bruxelles accelerează proiectul unei "super-Europe": Cum vrea UE să devină o putere mondială

'Iniţiatorii caută să amendeze Constituţia astfel încât şeful statului norvegian să fie ales de popor, adică să fie un preşedinte'. se arată în propunerea, acum respinsă. a unui grup de şapte parlamentari din întreg spectrul politic.

Totuşi, prinţesa de coroană Mette-Marit a fost criticată luni de prim-ministru, care a spus că aceasta a dat dovadă de proastă judecată în privinţa contactelor cu Jeffrey Epstein, în urma recentelor informaţii despre legăturile acesteia cu infractorul sexual american.

Sâmbătă, Mette-Marit, soţia moştenitorului tronului, Haakon, a prezentat scuze pentru aceste legături, petrecute înainte ca Epstein să fie găsit vinovat de pedofilie în 2008.

Un sondaj de opinie întreprins luni pentru cotidianul Verdens Gang a arătat că 61% dintre norvegieni sunt pentru menţinerea familiei regale - acum un an erau 72% -, iar suportul public pentru o republică a crescut de la 10% la 27%.

Întrebaţi dacă Mette-Marit ar trebui să devină viitoarea regină, 44% au spus 'nu' şi doar 33% 'da', în timp ce restul nu au exprimat o opinie.

Separat, marţi a început procesul fiului Mette-Marit dintr-o relaţie anterioară, Marius Hoiby, acuzat de viol, violenţă domestică, agresiune şi posesie de droguri. El a fost arestat din nou în weekend, fiind suspectat şi de alte infracţiuni. Hoiby a respins acuzaţiile cele mai grave care îi sunt aduse, inclusiv cele de viol şi violenţă domestică, recunoscându-le în schimb pe cele mai puţin grave.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

norvegia
monarhie
republica
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Ce pedeapsă a primit polonezul implicat într-un plan rusesc de asasinare a lui Zelenski
Publicat acum 23 minute
Gabriel Biriș: "Taxa Temu" nu alungă avioanele de la București
Publicat acum 27 minute
NASA amână revenirea pe Lună după o problemă majoră apărută în timpul „repetiției generale” Artemis II
Publicat acum 46 minute
Sorin Grindeanu, în Israel. Întrevedere cu Benjamin Netanyahu
Publicat acum 54 minute
Alimentele pe care trebuie să le mănânci pentru a avea rezultate la sală
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 40 minute
Horoscop 3 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 7 ore si 56 minute
Linkul pe care îți vine să dai click, dar e o mare capcană. Un SMS te poate face să pierzi banii în 10 secunde
Publicat acum 6 ore si 42 minute
China, nouă viziune asupra lumii. Mesajul președintelui Xi Jinping
Publicat acum 6 ore si 43 minute
Cum arată viitorul imobiliarelor în România. Ai de gând să-ți cumperi un astfel de apartament? Atenție la capcane!
Publicat acum 6 ore si 59 minute
BANCUL ZILEI: Bulă, însurat în America
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close