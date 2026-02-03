Parlamentul Norvegiei, vot privind renunțarea la monarhie și trecerea la republică

Parlamentul norvegian a votat marţi covârşitor în favoarea menţinerii monarhiei ţării, respingând o modificare propusă de trecere la republică, în pofida recentei crize din familia regală şi a unui sondaj de opinie care arată o scădere a sprijinului popular pentru această familie, transmit Reuters și Agerpres.

Într-un vot planificat de mai mult timp, 141 din cei 169 de membri ai parlamentului au susţinut menţinerea monarhiei, în timp ce 26 au votat pentru a se pune capăt domniei regelui Harald şi a descendenţilor lui, potrivit numărătorii oficiale.

Susţinătorii monarhiei afirmă că instituţia aduce stabilitate, situându-se deasupra politicii partizane, şi că a servit bine Norvegia de la independenţa de Suedia în 1905.

În schimb, susţinătorii republicii argumentează că puterea politică rezidă deja în parlamentul ales şi în guvern, şi că privilegiul moştenit de familia regală nu îşi are locul într-o societate democratică.

'Iniţiatorii caută să amendeze Constituţia astfel încât şeful statului norvegian să fie ales de popor, adică să fie un preşedinte'. se arată în propunerea, acum respinsă. a unui grup de şapte parlamentari din întreg spectrul politic.

Totuşi, prinţesa de coroană Mette-Marit a fost criticată luni de prim-ministru, care a spus că aceasta a dat dovadă de proastă judecată în privinţa contactelor cu Jeffrey Epstein, în urma recentelor informaţii despre legăturile acesteia cu infractorul sexual american.

Sâmbătă, Mette-Marit, soţia moştenitorului tronului, Haakon, a prezentat scuze pentru aceste legături, petrecute înainte ca Epstein să fie găsit vinovat de pedofilie în 2008.

Un sondaj de opinie întreprins luni pentru cotidianul Verdens Gang a arătat că 61% dintre norvegieni sunt pentru menţinerea familiei regale - acum un an erau 72% -, iar suportul public pentru o republică a crescut de la 10% la 27%.

Întrebaţi dacă Mette-Marit ar trebui să devină viitoarea regină, 44% au spus 'nu' şi doar 33% 'da', în timp ce restul nu au exprimat o opinie.

Separat, marţi a început procesul fiului Mette-Marit dintr-o relaţie anterioară, Marius Hoiby, acuzat de viol, violenţă domestică, agresiune şi posesie de droguri. El a fost arestat din nou în weekend, fiind suspectat şi de alte infracţiuni. Hoiby a respins acuzaţiile cele mai grave care îi sunt aduse, inclusiv cele de viol şi violenţă domestică, recunoscându-le în schimb pe cele mai puţin grave.