Risc pentru PSD cu pachetul de solidaritate. Chirieac spune cine sunt, de fapt, oamenii care conduc România
Data publicării: 12:57 02 Feb 2026

Risc pentru PSD cu pachetul de solidaritate. Chirieac spune cine sunt, de fapt, oamenii care conduc România
Autor: Ioan-Radu Gava

Presiune tot mai mare pe Ilie Bolojan. Premierul nu renunță la USR, în timp ce PSD e împins să plece. Chirieac: Bolojan Au vrut un guvern minoritat, dar i-a liniștit președintele Premierul Ilie Bolojan (stânga), președintele PSD, Sorin Grindeanu (dreapta). În plan îndepărtat, președintele USR, Dominic Fritz. Sursa foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a făcut un comentariu despre măsurile propuse de PSD în coaliția de guvernare și votul de încredere pe care Ilie Bolojan îl cere în PNL.

Partidul Social Democrat a decis în weekend, în cadrul ședinței Consiliului Politic Național, să susțină adoptarea în regim de urgență a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate, prin care pensionarii și alte categorii vulnerabile să fie protejați în fața presiunilor generate de creșterea accelerată a costului vieții. Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit telefonic la Realitatea Plus, unde a precizat că o astfel de măsură nu va aduce vreo mulțumire populației, deoarece la fel s-a întâmplat și în 2024, când s-au majorat substanțial pensiile, iar Partidul Social Democrat nu a fost votat la alegeri.

„Nu se rupe această alianță, iar Ilie Bolojan nu e în vreun pericol. Va continua să stăpânească economia României. PSD nu știu de ce face lucrul acesta, fiindcă cei care vor primi în continuare aceste ajutoare vor fi în continuare nemulțumiți și supărați pe PSD. Așa s-a întâmplat și cu majorarea pensiilor cu 30%, făcută în 2024, care nu a ajutat partidul la alegerile prezidențiale și parlamentare“, a explicat Bogdan Chirieac. 

CITEȘTE ȘI                  -                EXCLUSIV Nebunie cu impozitarea în România. Claudiu Năsui: E unic în lume! / Ce propune deputatul USR pentru relansarea economică / video

Bogdan Chirieac: Toți oamenii USR-ului conduc România în acest moment

Analistul politic a comparat situația economică din România, unde mediul de afaceri este puternic afectat de măsurile fiscal-bugetare, cu cea din Bulgaria.

„Se împart bani pe care partidele nu îi au... în loc să se focalizeze pe un singur lucru, creșterea economică a României. Dacă ar crește economia, automat se diminuează deficitul. Or, măsurile luate de Bolojan sunt anti-economice, care au pus în genunchi economia României și business-ul românesc din această țară. Taxele sunt aberante. Când Bulgaria are taxe de 10% și 5%, tu ai de 16% și 16%, Bulgaria fiind în zona euro.

CITEȘTE ȘI                 -                EXCLUSIV Creștere substanțială la absorbția de fonduri europene. Remus Borza, predicție pentru banii din PNRR în 2026

Dincolo de asta, vorbim de măsurile economice aberante, asociații nu-și mai pot împrumuta propria firmă, răspunzi cu averea dacă ai datorii la stat, deși poate că statul are datorii la tine etc. Sunt o mulțime de contabili în România care au nevoie de psiholog ca să înțeleagă măsurile pe care le ia Ilie Bolojan“, a punctat analistul politic.

„Nu cred că PSD se va pune cu pieptul de aramă împotriva USR, că USR este vizat de domnul președinte Sorin Grindeanu, că nu face nimic pentru oameni. Ba face! USR face pentru oamenii săi. Toți oamenii USR-ului conduc România în acest moment. Toate nodurile de rețea sunt ocupate de USR-iști“, a mai spus analistul politic Bogdan Chirieac.

acest articol reprezintă o opinie
bogdan chirieac
guvernul bolojan
Comentarii

