€ 5.0959
|
$ 4.4420
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.4420
 
Ciprul pregătește schimbări privind bazele britanice de pe teritoriul său. Anunțul președintelui
Data actualizării: 14:23 19 Mar 2026 | Data publicării: 13:49 19 Mar 2026

Autor: Elena Aurel

imagine cu militari, soldati Sursa foto: Freepik.com

Președintele Ciprului vrea să negocieze statutul bazelor militare britanice din Cipru după încheierea conflictelor din Orientul Mijlociu.

Preşedintele Ciprului, Nikos Christodoulides, şi-a exprimat intenţia joi, la Bruxelles, de a negocia "statutul şi viitorul" bazelor militare ale Regatului Unit de pe teritoriul ţării sale, după ce se vor fi încheiat războiul împotriva Iranului şi ostilităţile din Orientul Mijlociu, informează EFE, potrivit Agerpres.

"Când situaţia din Orientul Mijlociu se va fi rezolvat, vom avea o discuţie deschisă şi sinceră cu guvernul britanic", a afirmat Christodoulides la sosirea la summitul liderilor Uniunii Europene în capitala belgiană.

Guvernul de la Nicosia are o "viziune clară asupra viitorului bazelor britanice", a declarat preşedintele cipriot, care nu a dorit să dea mai multe detalii, atunci când presa a insistat asupra acestui subiect, limitându-se să spună că nu doreşte "negocieri publice".

Christodoulidis a mai declarat că "unele idei" în acest sens le-a discutat miercuri seară cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, cu care a abordat situaţia din regiune.

"Există unele iniţiative din partea Naţiunilor Unite, în special în ceea ce priveşte aspectul umanitar al situaţiei din regiune", a spus liderul cipriot.

Preşedintele Ciprului, îngrijorat de escalatarea tensiunilor

Christodoulides şi-a exprimat "îngrijorarea cu privire la regiune" şi a dat asigurări că păstrează legătura cu toţi liderii "din Golf, Liban, Iordania şi Egipt". Prioritatea în acest moment trebuie să fie "lansarea unei iniţiative de dezamorsare", a afirmat el.

"Este cel mai important aspect în acest moment. Şi este ceva ce vom discuta la reuniunea Consiliului European. Şi despre ce fel de rol poate să joace Uniunea Europeană în detensionare", a explicat liderul cipriot.

Ciprul s-a văzut prins în conflictul în extindere în Orientul Mijlociu, declanşat de ofensiva americano-israeliană împotriva Teheranului, după un atac cu drone asupra bazei britanice din Akrotiri, din apropierea oraşul cipriot Limassol, în 3 martie.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

conflict orientul mijlociu
cipru
baze militare
iran
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
x close