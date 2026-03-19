Libanul ia o decizie istorică împotriva Iranului și teroriștilor Hezbollah

Youssef Rajji a făcut declaraţia joi în cadrul reuniunii miniştrilor de externe din mai multe ţări arabe şi islamice, convocată la Riad de Arabia Saudită, pentru coordonarea răspunsului la ameninţările privind securitatea şi stabilitatea regiunii, în contextul războiului declanşat de Israel şi SUA împotriva Iranului şi al ripostei Republicii islamice împotriva vecinilor săi, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Rajji a denunţat că prin acţiunile sale Iranul încearcă să submineze securitatea şi pacea ţărilor arabe şi islamice în scopuri oportuniste, subliniind că este necesară o poziţie fermă şi o responsabilitate istorică pentru pentru a apăra securitatea şi suveranitatea ţărilor atacate de Teheran. În acest context, ministrul libanez a menţionat că guvernul său a luat o serie de decizii şi procedează la punerea lor în aplicare, subliniind că nu va da înapoi. Printre acestea se numără interzicerea activităţilor militare ale grupării şiite pro-iraniene Hezbollah, considerată responsabilă pentru ofensiva israeliană împotriva Libanului.

"Aventura Hezbollah de a lansa rachete împotriva Israelului a provocat Israelul să comită noi atacuri şi incursiuni pe teritoriul libanez", a declarat ministrul. Totodată, atacurile iraniene împotriva ţărilor vecine - pe care Teheranul le justifică afirmând că vizează interesele şi bazele militare americane din aceste teritorii - sunt îndreptate împotriva "ţărilor care au adoptat o politică împăciuitoare faţă de Iran", a subliniat Rajji.

"Sunt ţări care de mult timp au adoptat politici de bună vecinătate, au construit punţi de cooperare şi au încercat să împiedice regiunea să alunece spre conflicte. Ce mesaj transmite Iranul regiunii noastre atunci când moderaţia este răsplătită cu agresiune?", a întrebat retoric ministrul libanez.

Rajji cere Israelului să se retragă de pe teritoriul libanez

De asemenea, Rajji a cerut Israelului să respecte toate angajamentele internaţionale şi să se retragă de pe teritoriul libanez pe care îl ocupă din 2024.

După ce Hezbollah a decis să se alăture războiului Iranului împotriva Israelului şi a SUA şi represaliile israeliene ulterioare împotriva teritoriului libanez, preşedintele Libanului, Joseph Aoun, a reacţionat ferm şi s-a angajat să interzică orice activitate armată a grupării şiite şi să obţină dezarmarea completă a acesteia, considerând ilegale operaţiunile militare ale acesteia.

Aoun acuzat chiar Hezbollah că a întins o "capcană" statului prin atacul său împotriva Israelului, căutând să provoace o invazie israeliană care ar obliga autorităţile să intervină direct sau să justifice acţiunile grupării.

Represaliile israeliene împotriva Hezbollah a provocat cel puţin 968 de morţi şi sute de răniţi în Liban, pe lângă sutele de mii de persoane strămutate în interiorul ţării.



