Prețul petrolului a atins o nouă valoare istorică

Prețurile combustibililor fosili au continuat să crească, petrolul atingând un nou vârf de la începutul războiului din Iran în această dimineață, potrivit Sky News.

Un baril de țiței Brent a atins pentru scurt timp 118,74 dolari după ora 9:30 - un maxim înregistrat ultima dată în iunie 2022, acum aproape patru ani.

Acest lucru se întâmplă pe fondul atacurilor asupra instalațiilor de producție a energiei, sporind temerile legate de aprovizionare, deoarece petrolierele se luptă să treacă prin Strâmtoarea Hormuz controlată de Iran, prin care circulă o cincime din aprovizionarea globală cu petrol și gaze.

CITEȘTE ȘI - SUA suspendă o lege veche de peste 100 de ani, pe fondul creșterii prețului la combustibil

Gazina este, de asemenea, în creștere

În această dimineață, costul gazului angro în Regatul Unit a crescut cu 28%, ajungând la 178 de pence pe therm, un maxim al ultimilor peste trei ani. Prețul nu a mai fost la acest nivel din ianuarie 2023, iar precedentul vârf din timpul conflictelor era de 164 de pence.

Nu este chiar nivelul maxim atins după izbucnirea războiului din Ucraina, dar este o consolare slabă pentru cei îngrijorați de costul vieții.