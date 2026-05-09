Data publicării: 09 Mai 2026

Ce se întâmplă în creierul tău când consumi prea puțină sare. Explicația unui neurocercetător
Autor: Darius Mureșan

sare in mancare Sursa foto: https://www.magnific.com/, @pvproductions

Un consum prea mic de sare poate influența direct modul în care funcționează creierul.

Sodiul, considerat dăunător în exces, are, de fapt, roluri foarte importante în organism, mai ales pentru creier. Într-un episod din Huberman Lab, neurocercetătorul Andrew Huberman, profesor la Stanford, a explicat că sodiul contribuie la echilibrul fluidelor, senzația de sete și funcționarea neuronilor, iar atât excesul, cât și lipsa lui pot crea probleme organismului, potrivit 20minutos.es

„Neuronii din sunt capabili să acorde atenție la ceea ce se întâmplă în fluxul sanguin și pot detecta, de exemplu, dacă nivelurile de sodiu din sânge sunt prea scăzute”, a explicat acesta. 

Acești neuroni se află în zona OVLT, o structură care detectează schimbările interne și ajută la menținerea echilibrului organismului. 

Cum afectează sarea creierul

Andrew Huberman spune că sodiul este necesar pentru funcționarea neuronilor și transmiterea impulsurilor electrice. Atât excesul, cât și lipsa acestuia pot afecta concentrarea, energia și performanța mentală, iar creierul activează semnale automate pentru a corecta aceste variații înainte ca problema să se agraveze.

Neurocercetătorul a explicat că setea apare adesea tocmai din acest motiv. „V-ați întrebat vreodată de ce vă este sete? Ei bine, este pentru că neuronii din OVLT detectează modificările din sânge”, a explicat acesta.

De asemenea, sarea joacă un rol crucial în hidratarea organismului. Sodiul contribuie la reglarea distribuției apei în interiorul și exteriorul celulelor și ajută la menținerea volumului de lichid din sânge. Atunci când consumul de sare este ridicat, organismul tinde să ceară mai multă apă pentru a compensa concentrația crescută de sodiu. 

Potrivit neurocercetătorului, hormonul vasopresină ajută organismul să conserve lichidele și să reducă pierderea apei prin urină. Când în organism există prea multă apă și puțin sodiu, corpul elimină excesul de lichide pentru a restabili echilibrul, printr-un proces coordonat între rinichi, creier și sistemul hormonal. 

Câtă sare ar trebui să consumi

Andrew Huberman a explicat că nu există o cantitate de sare recomandată pentru toată lumea, deoarece necesarul diferă în funcție de tensiunea arterială, activitatea fizică, climă, transpirație și starea de sănătate. 

„Trebuie să vă cunoașteți tensiunea arterială. Toată lumea ar trebui să își cunoască tensiunea arterială”, a explicat el.

De asemenea, acesta a avertizat că un nivel prea scăzut de sare poate afecta organismul și creierul și poate duce la micșorarea celulelor. Neurocercetătorul recomandă adaptarea consumului de sare la nevoile fiecărei persoane și alegerea alimentelor cât mai puțin procesate pentru un control mai bun al aportului de sodiu. 

