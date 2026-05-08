O femeie a fost găsită decedată în Bistrița-Năsăud. Autoritățile suspectează că ar fi fost atacată de urs

O femeie care locuia într-o zonă izolată din Bichigiu, Bistrița-Năsăud, a fost găsită decedată în cursul zilei de astăzi. Potrivit informațiilor transmise de autorități, aceasta ar fi fost atacată de un urs, care a ucis și una dintre vacile femeii.

„Astăzi, 8 mai, polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Năsăud au fost sesizați cu privire la faptul că o femeie de 53 de ani din Bichigiu a plecat în cursul zilei de ieri la o casă în câmp și nu a mai revenit la domiciliu.

În urma căutărilor, din nefericire, femeia a fost găsită decedată, cel mai probabil ca urmare a atacului unui animal sălbatic, în locul numit „Valea Plopilor”, pe raza localității Bichigiu.

În cauză va fi dispusă necropsia care va stabili cu exactitate cauza decesului. Polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările pentru ucidere din culpă”, conform IPJ BN.

