€ 5.2364
|
$ 4.4493
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2364
|
$ 4.4493
 
DCNews Stiri O femeie a fost găsită decedată în Bistrița-Năsăud. Autoritățile suspectează că ar fi fost atacată de urs
Data publicării: 08 Mai 2026

O femeie a fost găsită decedată în Bistrița-Năsăud. Autoritățile suspectează că ar fi fost atacată de urs
Autor: Elena Aurel

urs-brown-bear-forest_09326000 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @wirestock

Astăzi, la Bichigiu, într-o zonă izolată, o femeie a fost găsită decedată.

O femeie care locuia într-o zonă izolată din Bichigiu, Bistrița-Năsăud, a fost găsită decedată în cursul zilei de astăzi. Potrivit informațiilor transmise de autorități, aceasta ar fi fost atacată de un urs, care a ucis și una dintre vacile femeii. 

„Astăzi, 8 mai, polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Năsăud au fost sesizați cu privire la faptul că o femeie de 53 de ani din Bichigiu a plecat în cursul zilei de ieri la o casă în câmp și nu a mai revenit la domiciliu.

În urma căutărilor, din nefericire, femeia a fost găsită decedată, cel mai probabil ca urmare a atacului unui animal sălbatic, în locul numit „Valea Plopilor”, pe raza localității Bichigiu.

În cauză va fi dispusă necropsia care va stabili cu exactitate cauza decesului. Polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările pentru ucidere din culpă”, conform IPJ BN.

VEZI ȘI: Despăgubiri de peste 220.000 de lei după atacurile urșilor și lupilor din Buzău. Tot mai multe animale ucise în gospodării

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

atac urs
victima
bistrita nasaud
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
O femeie a fost găsită decedată în Bistrița-Năsăud. Autoritățile suspectează că ar fi fost atacată de urs
Publicat acum 36 minute
„Ghidul agitatorului”: Cum îi învață Putin pe membrii Rusiei Unite să răspundă nemulțumirilor rușilor, inclusiv situația economică sau cenzura și blocarea rețelelor sociale
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Bursa, pe verde după moțiunea de cenzură. Negrescu vorbește de o frenezie pe piața de capital: Oportunitate de neratat pentru investitori
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Oana Țoiu retrage statutul de utilitate publică pentru ADIRI. Adrian Năstase reacționează: Era oare o prioritate a guvernului interimar?
Publicat acum 1 ora si 49 minute
Alegeri anticipate sau guvern minoritar. Kelemen Hunor avertizează asupra pericolului reprezentat de AUR
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 43 minute
Avea cancer pulmonar în stadiul 4 fără să fi fumat vreodată. Cauza, găsită în propria locuință
Publicat acum 5 ore si 36 minute
Analiză politică. Bogdan Chirieac: Ilie Bolojan, mișcare politică dură. ”Au crezut că au președintele lor. Vrea să-i forțeze mâna”
Publicat acum 9 ore si 11 minute
Marele câștigător după căderea Guvernului Bolojan. Petrișor Peiu: Ar fi câteva argumente în acest sens
Publicat acum 7 ore si 18 minute
ANM, avertizare generală de ploi. Județele vizate de Cod Galben și prognoza meteo specială pentru Capitală
Publicat acum 7 ore si 26 minute
Alegeri cu rezultate surprinzătoare în Marea Britanie: Laburiștii lui Keir Starmer pierd în fața Reform UK condus de Nigel Farage
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close