€ 5.2661
|
$ 4.4727
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2661
|
$ 4.4727
 
DCNews Stiri Însoțitoare de zbor, testată după suspiciuni de infectare cu Hantavirus
Data publicării: 07 Mai 2026

Însoțitoare de zbor, testată după suspiciuni de infectare cu Hantavirus
Autor: Tiberiu Vasile

imagine cu medici în spital Trei pasageri cu hantavirus se află acum în două capitale europene. Sursa foto: Freepik

O însoțitoare de zbor de la KLM a fost testată pentru Hantavirus după ce a intrat în contact cu pasagera olandeză care a murit în urma infectării cu virusul.

O însoţitoare de zbor a companiei aeriene KLM este supusă unor teste de depistare a hantavirusului după ce a prezentat simptome uşoare, a declarat joi pentru AFP Ministerul Sănătăţii din Ţările de Jos.

Însoţitoarea de zbor este internată în prezent la Centrul Medical Universitar (UMC) din Amsterdam, iar analizele sunt în curs de desfăşurare, a declarat Mischa Stubenitsky, unul dintre purtătorii de cuvânt ai Ministerului Sănătăţii.

Femeia a intrat în contact cu pasagera olandeză în vârstă de 69 de ani care a murit

Potrivit postului de televiziune RTL Nieuws, femeia a intrat în contact cu pasagera olandeză în vârstă de 69 de ani care a decedat la Johannesburg, în Africa de Sud, după ce a contractat virusul. Soţul acesteia a decedat, de asemenea.

Compania aeriană a semnalat miercuri prezenţa la bordul unei aeronave KLM care a decolat de la Johannesburg cu destinaţia Ţările de Jos a unei persoane care a decedat ulterior în urma infecţiei cu hantavirus.

"Având în vedere starea de sănătate de la acel moment a pasagerei, echipajul a decis să nu-i permită să călătorească cu acest zbor", a precizat KLM, referindu-se la cursa KL592 de la Johannesburg la Amsterdam din 25 aprilie, la ora locală 23:15.

"După ce pasagera a fost debarcată din aparatul de zbor, aeronava a plecat spre Ţările de Jos", a adăugat KLM.

Autorităţile sanitare olandeze sunt în curs de a contacta, "din precauţie", toate persoanele care s-au aflat la bordul aeronavei, a adăugat KLM în comunicatul său.

Vasul MV Hondius, cu pasageri şi membri ai echipajului aflaţi în carantină

Un al doilea avion de repatriere medicală, care urma să transporte un pasager bolnav de pe vasul de croazieră, a sosit joi la Amsterdam, după o evacuare de urgenţă de pe nava aflată în largul statului Capul Verde, a constatat un jurnalist al AFP.

Cursa specială a aterizat pe aeroportul Schiphol la ora locală 08:54. Site-ul de monitorizare a zborurilor Flightradar24 a indicat, de asemenea, aterizarea aeronavei. Alţi doi pasageri evacuaţi au ajuns la Amsterdam miercuri seara.

Vasul MV Hondius, cu pasageri şi membri ai echipajului aflaţi în carantină din cauza unui focar de hantavirus, se îndreaptă spre Tenerife, în arhipelagul spaniol Insulele Canare, unde este aşteptat să ajungă sâmbătă. Pasagerii urmează să fie evacuaţi la începutul săptămânii viitoare, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Capitalele europene în care sunt tratați pasagerii infectați cu hantavirus pe nava de croazieră MV Hondius
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

hantavirus
klm
insotitor de zbor
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
”Vom avea mari probleme. Sunt afectați toți cetățenii țării”. Avertismentul lui Nicolae Istudor pentru viitorul Guvern
Publicat acum 7 minute
Țara care le cere angajaților să vină în pantaloni scurți la birou, ca să nu fie necesar aerul condiționat
Publicat acum 11 minute
Crimă în Sectorul 4 din București. Un bărbat a murit după ce prietenul său l-a înjunghiat chiar în stradă
Publicat acum 23 minute
Pakistanul vrea să găzduiască semnarea unui acord final între SUA și Iran: S-ar putea întâmpla curând
Publicat acum 37 minute
Ce proceduri moderne de neuroradiologie intervențională se efectuează pentru afecțiuni cerebrale și spinale?
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 31 minute
Analistul financiar Radu Georgescu, avertisment sumbru după ce a văzut ultimele date de la INS: În curând România nu va mai fi locuibilă!
Publicat acum 3 ore si 46 minute
PNL, schimbare de strategie? ”Este cea mai bună soluție. Acest lucru nu trebuie pierdut”. Cătălin Predoiu face declarațiile momentului
Publicat acum 6 ore si 57 minute
Horoscop 7 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 6 minute
Kelemen Hunor a fost la consultări, la Cotroceni. ”Nu-l cunoașteți pe Bolojan, nu va ceda”
Publicat acum 1 ora si 27 minute
Intră AUR cu PSD la guvernare? Peiu: „Pot să vă spun doar atât!” / VIDEO
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close