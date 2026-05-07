Însoțitoare de zbor, testată după suspiciuni de infectare cu Hantavirus

O însoţitoare de zbor a companiei aeriene KLM este supusă unor teste de depistare a hantavirusului după ce a prezentat simptome uşoare, a declarat joi pentru AFP Ministerul Sănătăţii din Ţările de Jos.

Însoţitoarea de zbor este internată în prezent la Centrul Medical Universitar (UMC) din Amsterdam, iar analizele sunt în curs de desfăşurare, a declarat Mischa Stubenitsky, unul dintre purtătorii de cuvânt ai Ministerului Sănătăţii.

Potrivit postului de televiziune RTL Nieuws, femeia a intrat în contact cu pasagera olandeză în vârstă de 69 de ani care a decedat la Johannesburg, în Africa de Sud, după ce a contractat virusul. Soţul acesteia a decedat, de asemenea.

Compania aeriană a semnalat miercuri prezenţa la bordul unei aeronave KLM care a decolat de la Johannesburg cu destinaţia Ţările de Jos a unei persoane care a decedat ulterior în urma infecţiei cu hantavirus.

"Având în vedere starea de sănătate de la acel moment a pasagerei, echipajul a decis să nu-i permită să călătorească cu acest zbor", a precizat KLM, referindu-se la cursa KL592 de la Johannesburg la Amsterdam din 25 aprilie, la ora locală 23:15.

"După ce pasagera a fost debarcată din aparatul de zbor, aeronava a plecat spre Ţările de Jos", a adăugat KLM.

Autorităţile sanitare olandeze sunt în curs de a contacta, "din precauţie", toate persoanele care s-au aflat la bordul aeronavei, a adăugat KLM în comunicatul său.

Vasul MV Hondius, cu pasageri şi membri ai echipajului aflaţi în carantină

Un al doilea avion de repatriere medicală, care urma să transporte un pasager bolnav de pe vasul de croazieră, a sosit joi la Amsterdam, după o evacuare de urgenţă de pe nava aflată în largul statului Capul Verde, a constatat un jurnalist al AFP.

Cursa specială a aterizat pe aeroportul Schiphol la ora locală 08:54. Site-ul de monitorizare a zborurilor Flightradar24 a indicat, de asemenea, aterizarea aeronavei. Alţi doi pasageri evacuaţi au ajuns la Amsterdam miercuri seara.

Vasul MV Hondius, cu pasageri şi membri ai echipajului aflaţi în carantină din cauza unui focar de hantavirus, se îndreaptă spre Tenerife, în arhipelagul spaniol Insulele Canare, unde este aşteptat să ajungă sâmbătă. Pasagerii urmează să fie evacuaţi la începutul săptămânii viitoare, conform Agerpres.

