”Vom avea mari probleme. Sunt afectați toți cetățenii țării”. Avertismentul lui Nicolae Istudor pentru viitorul Guvern

Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti (ASE), Nicolae Istudor, afirmă, într-o intervenție la Digi24, că România nu se află ”într-un moment prea fericit”, în contextul crizelor multiple ce afectează, în final, fiecare român: ”Sunt probleme legate de cursul valutar, iar impactul cursului valutar în economie este nu numai pentru chirii. Trebuie să avem în vedere faptul că noi suntem importatori neți, chiar și de produse agroalimentare, iar cursul euro impactează și asupra alimentelor. Ceea ce înseamnă că, de fapt, sunt afectați toți cetățenii țării”.

”Odată ce au crescut, prețurile nu mai revin la ce au fost în trecut”

Iar, odată ce au crescut prețurile, care sunt șansele ca ele să scadă când se încheie criza? ”Ce este foarte complicat - nu știu dacă grav- în România este faptul că, odată ce cresc prețurile, chiar și în perioadele de consum mai mare, cum sunt Paștele sau Crăciunul, ele se mai reduc un pic după aceea, dar nu revin la ce au fost în trecut. Și atunci vom avea de-a face cu o stabilizare a unor prețuri mai mari decât au fost în perioada precedentă” subliniază profesorul.

Avertismentul rectorului Nicolae Istudor

Nicolae Istudor a mai avertizat, în acest context, că ”dacă nu se respectă deficitul bugetar, vom avea mari probleme cu piețele de finanțare. Este foarte important să respectăm cât ne-am propus deficitul bugetar până la finalul anului. Înțelegem că este un an foarte greu, am înțeles cu toții. S-a spus că până la jumătatea anului vom avea de-a face cu suportarea, prin creșterea veniturilor, prin impozite și taxe, după care, în a doua parte a anului, vom veni cu măsuri de sprijinire a mediului economico-social. Aceasta este soluția”.

”Riscul este de a obține credite la dobânzi mai mari” a subliniat el.

”Atât timp cât cresc prețurile și, bineînțeles, a crescut cursul euro, vor fi probleme legate de costurile dobânzilor. Cu siguranță și românii care au credite riscă să plătească rate mai mari” a mai precizat Nicolea Istudor, subliniind, încă o dată: ”Trebuie să vedem ca această perioadă de instabilitate să fie foarte mică și, bineînțeles, să vină oameni responsabili care să urmărească încadrarea deficitului bugetar”.