€ 5.2661
|
$ 4.4727
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2661
|
$ 4.4727
 
DCNews Economie ”Vom avea mari probleme. Sunt afectați toți cetățenii țării”. Avertismentul lui Nicolae Istudor pentru viitorul Guvern
Data publicării: 07 Mai 2026

”Vom avea mari probleme. Sunt afectați toți cetățenii țării”. Avertismentul lui Nicolae Istudor pentru viitorul Guvern
Autor: Roxana Neagu

nicolae-istudor1_96358500 Nicolae Istudor Foto: Crișan ANdreescu

Suntem într-o situație rea și fiecare român resimte asta, cel puțin financiar. Dar, dacă următorul Executiv nu va respecta un element cheie, va fi mult mai rău, iar afectat va fi efectiv fiecare român. Rectorul ASE, Nicolae Istudor, lansează un avertisment fără precedent.

Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti (ASE), Nicolae Istudor, afirmă, într-o intervenție la Digi24, că România nu se află ”într-un moment prea fericit”, în contextul crizelor multiple ce afectează, în final, fiecare român: ”Sunt probleme legate de cursul valutar, iar impactul cursului valutar în economie este nu numai pentru chirii. Trebuie să avem în vedere faptul că noi suntem importatori neți, chiar și de produse agroalimentare, iar cursul euro impactează și asupra alimentelor. Ceea ce înseamnă că, de fapt, sunt afectați toți cetățenii țării”. 

”Odată ce au crescut, prețurile nu mai revin la ce au fost în trecut”

Iar, odată ce au crescut prețurile, care sunt șansele ca ele să scadă când se încheie criza? ”Ce este foarte complicat - nu știu dacă grav- în România este faptul că, odată ce cresc prețurile, chiar și în perioadele de consum mai mare, cum sunt Paștele sau Crăciunul, ele se mai reduc un pic după aceea, dar nu revin la ce au fost în trecut. Și atunci vom avea de-a face cu o stabilizare a unor prețuri mai mari decât au fost în perioada precedentă” subliniază profesorul. 

Avertismentul rectorului Nicolae Istudor

Nicolae Istudor a mai avertizat, în acest context, că ”dacă nu se respectă deficitul bugetar, vom avea mari probleme cu piețele de finanțare. Este foarte important să respectăm cât ne-am propus deficitul bugetar până la finalul anului. Înțelegem că este un an foarte greu, am înțeles cu toții. S-a spus că până la jumătatea anului vom avea de-a face cu suportarea, prin creșterea veniturilor, prin impozite și taxe, după care, în a doua parte a anului, vom veni cu măsuri de sprijinire a mediului economico-social. Aceasta este soluția”. 

”Riscul este de a obține credite la dobânzi mai mari” a subliniat el.

”Atât timp cât cresc prețurile și, bineînțeles, a crescut cursul euro, vor fi probleme legate de costurile dobânzilor. Cu siguranță și românii care au credite riscă să plătească rate mai mari” a mai precizat Nicolea Istudor, subliniind, încă o dată: ”Trebuie să vedem ca această perioadă de instabilitate să fie foarte mică și, bineînțeles, să vină oameni responsabili care să urmărească încadrarea deficitului bugetar”. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

deficit bugetar
preturi
nicolae istudor
ase
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
”Vom avea mari probleme. Sunt afectați toți cetățenii țării”. Avertismentul lui Nicolae Istudor pentru viitorul Guvern
Publicat acum 8 minute
Țara care le cere angajaților să vină în pantaloni scurți la birou, ca să nu fie necesar aerul condiționat
Publicat acum 12 minute
Crimă în Sectorul 4 din București. Un bărbat a murit după ce prietenul său l-a înjunghiat chiar în stradă
Publicat acum 24 minute
Pakistanul vrea să găzduiască semnarea unui acord final între SUA și Iran: S-ar putea întâmpla curând
Publicat acum 38 minute
Ce proceduri moderne de neuroradiologie intervențională se efectuează pentru afecțiuni cerebrale și spinale?
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 32 minute
Analistul financiar Radu Georgescu, avertisment sumbru după ce a văzut ultimele date de la INS: În curând România nu va mai fi locuibilă!
Publicat acum 3 ore si 47 minute
PNL, schimbare de strategie? ”Este cea mai bună soluție. Acest lucru nu trebuie pierdut”. Cătălin Predoiu face declarațiile momentului
Publicat acum 6 ore si 58 minute
Horoscop 7 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 28 minute
Intră AUR cu PSD la guvernare? Peiu: „Pot să vă spun doar atât!” / VIDEO
Publicat acum 2 ore si 7 minute
Kelemen Hunor a fost la consultări, la Cotroceni. ”Nu-l cunoașteți pe Bolojan, nu va ceda”
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close