”Asistăm la o depreciere accentuată a monedei naționale”. Avertismentul economistului Adrian Negrescu

”Deprecierea cursului de schimb al monedei naţionale, până la un nivel istoric, fără precedent în istoria modernă a României, reflectă ieşirile semnificative de capital din economia românească, care au loc în ultimele zile pe fondul efectelor crizei politice. Deprecierea are un singur numitor comun: lipsa de perspectivă a investitorilor în ceea ce priveşte puterea decizională de la Bucureşti, în contextul crizei politice. Altfel spus, investitorii se tem că, indiferent cine se va afla la Palatul Victoria, fără un plan concret de măsuri de reformă, va eşua în tentativa de a reduce deficitul bugetar la 6,2% şi, practic, de a repune economia românească şi finanţele statului pe linia de plutire. Asistăm, din punctul meu de vedere, la o depreciere accentuată a monedei naţionale” a menţionat economistul Adrian Negrescu, pentru Agerpres.

Banca Națională a României încearcă, așa cum a făcut de fiecare dată, să reducă presiunea pe cursul de schimb. ”Problema este că, dacă vom continua pe acest trend de depreciere, aşa cum vedem în ultimele trei zile, există riscul ca, în următoarele săptămâni, cursul să ajungă la 5,5 lei sau chiar 6 lei pentru un euro, în cel mai nefavorabil scenariu” a avertizat economistul.

Ce înseamnă, pentru fiecare român, deprecierea cursului de schimb

Lipsa unui guvern stabil pune presiune pe cursul de schimb. ”Deprecierea cursului euro este cel mai fidel indicator al percepţiei investitorilor asupra situaţiei din România, iar nivelul istoric pe care îl vedem astăzi ar putea fi doar o fotografie de moment. În zilele următoare, pe măsură ce ne apropiem de momentul culminant al moţiunii de cenzură şi în funcţie de rezultatul acesteia, cursul de schimb s-ar putea deprecia şi mai mult. Pentru economia românească, deprecierea cursului se traduce prin costuri mai mari cu utilităţile şi o viaţă mai scumpă pentru majoritatea românilor. Importăm o mare parte din alimente, îmbrăcăminte, încălţăminte şi produse electronice în euro, iar creşterea monedei europene duce, implicit, la scumpirea acestor produse” mai precizează Adrian Negrescu.