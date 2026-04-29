Subcategorii în Economie

Mihai Daraban: România este poarta de intrare în UE pentru companiile din Turcia
Data publicării: 15:27 29 Apr 2026

Mihai Daraban: România este poarta de intrare în UE pentru companiile din Turcia
Autor: Crişan Andreescu

CP_Turcia Mihai Daraban: România oferă avantaje companiilor turce care aleg să se înregistreze pe piața locală

Mihai Daraban, a participat  la ceremonia de deschidere a evenimentului „Delegația Comercială și Întâlnirile de Afaceri Turcia–România”, organizat de Adunarea Exportatorilor din Turcia (TIM).

Evenimentul a reunit exportatori de top din Turcia și reprezentanți ai mediului de afaceri românesc în cadrul unor sesiuni de întâlniri business-to-business (B2B), acoperind sectoare precum: industria auto, chimie, construcții, produse alimentare, medicale și ambalaje.

În cadrul ceremoniei de deschidere, președintele CCIR, Mihai Daraban, a subliniat avantajul competitiv pe care îl oferă România companiilor turce care aleg să se înregistreze pe piața locală. „Înregistrarea unei companii în România nu înseamnă doar prezență pe piața românească. Înseamnă intrarea în Uniunea Europeană pe cea mai accesibilă și mai prietenoasă poartă pe care o oferă blocul comunitar.

Din momentul în care o companie turcă se înregistrează în România, devine persoană juridică română și, prin urmare, persoană juridică a Uniunii Europene — cu toate drepturile care decurg din acest statut. Vorbim despre acces la fonduri europene, participare la licitații publice din toate cele 27 de state membre, acces la instrumente financiare și programe de finanțare dedicate companiilor europene. Acest lucru nu este o facilitate administrativă, este un avantaj strategic foarte important.”

La rândul său, E.S. dl Özgür Kıvanç Altan, Ambasadorul Republicii Turcia la București, a declarat: „Turcia este cel mai important partener comercial al României din afara Uniunii Europene. România este, la rândul său, numărul unu pentru noi în această parte a lumii. Investițiile turce în România depășesc 12 miliarde de dolari — și subliniez că vorbim despre economie reală, nu despre instrumente financiare abstracte. Companiile noastre de construcții contribuie concret la modernizarea infrastructurii românești. Companiile noastre de energie au investit aproape 2 miliarde de euro doar în 2024 în fotovoltaic. Aceasta este cooperarea care contează.”

Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Ultrași CSA Steaua, acuzați că au tâlhărit și lovit cu mașina un suporter dinamovist
Publicat acum 18 minute
Cum se sărbătorește 1 Mai în Covasna, la super preț
Publicat acum 28 minute
A dispărut visul german! Marea greșeală pe care o fac românii ducându-se la poliție. Erich Mocanu: În acel moment, li s-a terminat
Publicat acum 37 minute
Atac armat în Londra
Publicat acum 37 minute
Schimbare totală pe piața globală a petrolului. De ce plecarea Emiratelor Arabe Unite din OPEC nu poate fi ignorată
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 44 minute
Corlățean a pierdut funcția de Secretar general adjunct al Consiliului Europei: Am avut sprijinul chiar și al Oanei Țoiu (ai mei, rog nu vă enervați, ăsta e adevărul)
Publicat acum 5 ore si 39 minute
Care erau prețurile la clinica unde Valentina a făcut un lifting facial și apoi a murit
Publicat acum 9 ore si 40 minute
UPDATE: CCR a anulat numirile de la TVR și Radio România. Parlamentul reia procedura pentru noile conduceri
Publicat acum 8 ore si 53 minute
Horoscop 29 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 9 ore si 28 minute
Ce i-a spus Trump regelui Charles în fața tuturor și cum a reacționat monarhul la momentul neașteptat
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
