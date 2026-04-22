Curs leu - euro azi. Principalele cotații valutare BNR 22 aprilie 2026
Data publicării: 14:01 22 Apr 2026

Curs leu - euro azi. Principalele cotații valutare BNR 22 aprilie 2026
Autor: Andrei Itu

bani, lei romanesti Imagine cu bani, lei românești și euro. Foto: Agerpres

Banca Naţională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință, pentru ziua de miercuri 22 aprilie 2026.

Moneda naţională s-a apreciat, miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0951 lei, în scădere cu 0,37 bani (-0,07%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0988 lei.

Valoarea leului a crescut şi comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,3357 lei, în scădere cu 0,08 bani (-0,02%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,3365 lei.

Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5508 lei, în scădere cu 0,95 bani (-0,17%), faţă de 5,5603 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit până la valoarea de 663,0310 lei, de la 667,3968 lei, în şedinţa precedentă.

Curs valutar BNR azi, 22 aprilie 2026

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, miercuri, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

MONEDA SIMBOL RON

1 Euro EUR 5,0951
1 Dolar american USD 4,3357
1 Dolar australian AUD 3,1063
1 Dolar canadian CAD 3,1758
1 Franc elveţian CHF 5,5508
1 Coroană cehă CZK 0,2093
1 Coroană daneză DKK 0,6818


1 Liră egipteană EGP 0,0834
1 Liră sterlină GBP 5,8639
100 Forinţi maghiari HUF 1,4003
100 Yeni japonezi JPY 2,7211
1 Leu moldovenesc MDL 0,2516
1 Coroană norvegiană NOK 0,4676


1 Zlot polonez PLN 1,2015
1 Rublă rusească RUB 0,0579
1 Coroană suedeză SEK 0,4735
1 Liră turcească TRY 0,0965
1 Rand sud-african ZAR 0,2636
1 Real brazilian BRL 0,8752
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6355
1 Rupie indiană INR 0,0462


100 Woni sud-coreeni KRW 0,2935
1 Peso mexican MXN 0,2507
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,5645
1 Dinar sârbesc RSD 0,0434
1 Hryvna ucraineană UAH 0,0987
1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,1804
1 Baht thailandez THB 0,1348
1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5536


1 Shekel israelian ILS 1,4411
100 Rupii indoneziene IDR 0,0252
1 Peso filipinez PHP 0,0721
100 Coroane islandeze ISK 3,5432
1 Ringgi malaysian MYR 1,0970
1 Dolar singaporez SGD 3,4060
1 Gram de aur XAU 663,0310
1 DST XDR 5,9499

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile, notează Agerpres.

