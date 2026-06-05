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DCNews Economie SRI, noi precizări privind contractul de 196.000.000 euro cu Digi prin SAFE

SRI, noi precizări privind contractul de 196.000.000 euro cu Digi prin SAFE

Autor: Anca Murgoci
Data publicării: 05 Iun 2026
Un fost pompier a mințit că este ofițer SRI pentru a vinde posturi fictive: A obținut peste 20.000 de euro Foto: SRI
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SRI a venit cu noi precizări privind contractul de 196.000.000 euro cu Digi.

Joi, SRI spunea că „identificarea și selecția furnizorilor pentru proiectele finanțate prin SAFE se realizează în cadrul Grupului de lucru interinstituțional coordonat de Șeful Cancelariei Prim-Ministrului”.

Astăzi, SRI transmite că a gestionat tot procesul de achiziție și că a atribuit contractul-cadru după o negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. 

Digi România S.A primește 196.000.000 Euro prin SAFE. Pe lângă serviciile de telecomunicații, Grupul Digi este prezent și pe piața media, deținând mai multe posturi de televiziune precum Digi Sport sau Digi 24, dar și posturi de radio ca Digi FM sau PRO FM, printre altele.

În contextul continuării discuțiilor în spațiul public referitoare la contractul în valoare de 196.000.000 euro finanțat prin Instrumentul european „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) și având ca obiect dezvoltarea unei platforme integrate de tip LLM destinate securității cibernetice, în completarea precizărilor anterioare, Serviciul Român de Informații menționează următoarele:

„Astfel cum stabilește OUG nr. 62/2025, întregul program SAFE se desfășoară sub coordonarea Cancelariei Prim-Ministrului, iar SRI, în conformitate cu prevederile aceluiași act normativ, este una dintre instituțiile în atribuțiile cărora se află realizarea achizițiilor publice corespunzătoare proiectelor incluse în Planul de investiții în industria de apărare a României.

În exercitarea respectivelor atribuții, în conformitate cu prevederile legale general valabile în materia achizițiilor publice, precum și a celor specifice programului SAFE, SRI a parcurs etapele aferente atribuirii acordului-cadru încheiat cu Digi România.

În consecință, așa cum au procedat toate autoritățile publice împuternicite să efectueze achiziții în cadrul Instrumentului SAFE, SRI:

a identificat necesitățile și obiectivele achiziției, prin raportare la atribuțiile legale ale instituției, dar și la obiectivele programului SAFE;

a realizat consultarea pieței, pentru a identifica soluțiile tehnice și financiare;

a elaborat documentația de atribuire.

Ulterior derulării acestor etape, documentul de analiză a solicitării de informații, întocmit de SRI conform procedurilor legale, a fost transmis spre analiză și aprobare, către Grupul de lucru interinstituțional, CSAT și Parlament prin Comisiile reunite de apărare, ordine publică și siguranță națională.

În aplicarea prevederilor art. 19 din Instrumentul SAFE și conform prevederilor art. 4 alin. (2) din OUG nr. 62/2025, SRI a desfășurat procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare și a atribuit acordul-cadru către operatorul economic Digi România”.

VEZI ȘI: „De ce Digi?” Întrebarea care i-a fost adresată lui Bolojan după contractul de 196 de milioane de euro
 

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