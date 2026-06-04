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DCNews Stiri „De ce Digi?” Întrebarea care i-a fost adresată lui Bolojan după contractul de 196 de milioane de euro

„De ce Digi?” Întrebarea care i-a fost adresată lui Bolojan după contractul de 196 de milioane de euro

Autor: Anca Murgoci
Data publicării: 04 Iun 2026
ilie bolojan Premierul interimar al României, Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres
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Guvernul Bolojan pare că dă banii, indirect, unei societăți de presă, adică la Digi. De ce a fost aleasă această companie?

Guvernul Bolojan pare că dă banii, indirect, unei societăți de presă, adică la Digi. De ce a fost aleasă această companie? Premierul a venit cu răspunsul.

Digi România S.A primește 196.000.000 Euro prin SAFE. Pe lângă serviciile de telecomunicații, Grupul Digi este prezent și pe piața media, deținând mai multe posturi de televiziune precum Digi Sport sau Digi 24, dar și posturi de radio ca Digi FM sau PRO FM, printre altele. SRI a transmis că întregul program SAFE se desfășoară sub coordonarea Cancelariei Prim- Ministrului. Acum, Ilie Bolojan face precizări.

„Încheierea acestui contract dintre Serviciul Român de Informații și companie nu are nicio legătură cu Guvernul României. Acesta este primul lucru care trebuie spus. După ce au fost aprobate sumele pentru fiecare autoritate și lista de proiecte, fiecare instituție - Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, STS, SPP și, în acest caz, Serviciul Român de Informații - și-a derulat procedurile de achiziție conform prevederilor legale.

Unii au organizat licitații, alții au avut proceduri de negociere, deoarece, în cazul armamentului sau al unor aspecte ce țin de securitate, există anumite restricții. SRI a derulat această procedură și mi se pare normal să explice cât mai clar ce s-a întâmplat.

Înțeleg că au transmis și un comunicat de presă în cursul zilei de astăzi, dar fiecare autoritate trebuie să explice aceste lucruri, pentru că altfel se creează confuzii și oamenii nu mai înțeleg ce se întâmplă.

După ce fiecare instituție a negociat contractul, a venit cu suma respectivă și cu contractorul, iar la nivelul Guvernului, în grupul de lucru care integrează toate aceste proceduri, s-a acordat o aprobare finală. Aceasta a însemnat verificarea faptului că destinația sumelor alocate a fost respectată și că sumele se încadrează în limitele aprobate.

Însă acest grup de lucru nu a avut nicio ingerință în negocierile purtate direct. Nici Guvernul nu a avut niciun fel de discuție pe această temă. Nici eu, personal. Am aflat pur și simplu din presă cine a semnat acest contract”

Întrebat „Credeți că este oportun și necesar să fie publicate integral documentația care a stat la baza acestei atribuiri și contractul propriu-zis?”, Ilie Bolojan a zis la Euronews:

„Toate instituțiile care au încheiat astfel de contracte trebuie să fie cât se poate de transparente. Să nu uităm însă că este vorba despre contracte din domeniul apărării și securității, care conțin anumite clauze de confidențialitate.

Cu toate acestea, pentru a elimina orice suspiciune, cu cât ești mai transparent și explici mai clar lucrurile, cu atât limitezi dezinformarea și clarifici situația.

Mi se pare normal ca fiecare instituție care a încheiat astfel de contracte să publice tot ceea ce poate fi făcut public, cu respectarea prevederilor legale”.

VEZI ȘI: DIGI România, precizări despre contractul de 196 milioane euro primit prin SAFE: Acord-cadru cu SRI
 

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