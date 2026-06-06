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DCNews Economie Când va fi finalizată termocentrala Mintia. Bolojan: "Va produce 1700 MW dintr-un consum național de 9000 pe zi"

Când va fi finalizată termocentrala Mintia. Bolojan: "Va produce 1700 MW dintr-un consum național de 9000 pe zi"

Autor: Bogdan Bolojan
Data publicării: 06 Iun 2026
termocentrala mintia
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Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat sâmbătă, la Deva, că finalizarea lucrărilor la termocentrala Mass Mintia reprezintă un obiectiv major pentru sistemul energetic național, deoarece va contribui atât la asigurarea unei producții stabile de energie, cât și la reducerea prețurilor pe termen lung.

În aceeași zi, premierul interimar a vizitat centrala Mintia și a discutat cu reprezentanții companiei Mass Global Energy Rom despre stadiul proiectului, investiția depășind 1,2 miliarde de euro și având un grad de realizare de 83%.

"Gândiţi-vă că la un consum de aproximativ 9.000 MW într-o zi, această centrală va produce 1.400-1.700 MW. Deci o pondere importantă din consumul României. Va fi o producţie în bandă şi, foarte important, este în zona de vest a ţării, ceea ce asigură echilibrarea sistemului energetic naţional, ca urmare a faptului că principalele capacităţi de producţie sunt astăzi în sud-estul României. Finalizarea acestor lucrări cât mai repede posibil este un punct foarte important pentru sistemul nostru energetic, pentru asigurarea unei energii stabile în România şi pentru scăderea preţurilor la energie pe termen lung", a spus Bolojan într-o conferinţă de presă.

Coordonare între investitori, Transgaz și Transelectrica

Șeful Executivului a subliniat că finalizarea proiectului depinde de o colaborare cât mai bună între investitor, Transgaz și Transelectrica, companii responsabile de alimentarea cu gaz și de transportul energiei electrice în sistemul național.

"Am trecut în revistă stadiul colaborării dintre cele trei entităţi. Am stabilit graficele de lucrări în aşa fel încât în cursul acestei luni să putem să asigurăm alimentarea unuia dintre blocurile energetice. De asemenea, spre sfârşitul verii să fie asigurată alimentarea celui de-a doilea bloc energetic, în aşa fel încât, cel mai târziu în primăvara anului viitor, întreaga centrală să poată funcţiona la capacitatea maximă. Dacă toate lucrurile vor fi în bună regulă, din toamna acestui an, urmând să poată funcţiona la două treimi din capacitate", a menţionat primul-ministru interimar.

Capacitatea maximă depinde de rețeaua de transport

Bolojan a precizat că centrala va putea funcționa la capacitate maximă după extinderea capacității liniei de înaltă tensiune pe direcția Timișoara, lucrări care intră în responsabilitatea Transelectrica.

"De asemenea, este foarte important ca Transgaz şi investitorul să finalizeze lucrările la staţia de conectare cu magistralele de gaz, în aşa fel încât în paralel cu probele tehnice să se poată face asigurarea din toamna acestui an, ar fi de recomandat din luna august, alimentarea cu gaz la aceste centrale importante. Am stabilit aceste lucruri şi săptămâna următoare voi clarifica cu managementul Transgaz delegarea unei echipe speciale pentru ca toate aspectele birocratice, toate lucrurile care ţin de autorizaţii, să fie derulate în avans, în aşa fel încât după ce toate lucrurile sunt rezolvate să nu mai trebuiască să mai aşteptăm o lună, două pentru ca această centrală să intre în producţie", a punctat Ilie Bolojan.

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