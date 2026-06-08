FNGCIMM, sprijin major pentru IMM-uri. Proiect de finanțare europeană de peste 146 milioane de lei în Sud-Vest Oltenia

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN (FNGCIMM SA-IFN), în calitate de Manager al Fondului Specific GARANȚII IMM SVO, anunță lansarea proiectului „Instrumentul financiar GARANȚII IMM SVO finantat din Programul Regional Sud Vest Oltenia 2021-2027”, cod SMIS 365292.

Proiectul este finanțat prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia și se înscrie în Obiectivul de politică 1: „O Europa mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale", precum și în Prioritatea 1: „Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice”.

Inițiativa vizează Obiectivul specific RSO1.3 „Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive”, prin Acțiunea 1: „Îmbunătățirea competitivității și a inovării în microîntreprinderi și IMM – uri, prin operațiuni dedicate“.

Valoarea totală a proiectului este de 146.314.707,35 RON, din care 124.367.500,00 RON reprezintă cofinanțarea Uniunii Europene.

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Obiectivele proiectului pentru IMM-uri

Proiectul urmărește mai multe direcții strategice pentru dezvoltarea mediului de afaceri din regiunea Sud-Vest Oltenia.

Îmbunătățirea accesului la finanțare pentru IMM-uri (inclusiv microîntreprinderi) din regiunea Sud-Vest Oltenia viabile din punct de vedere financiar dar care au acces limitat la finanțare în condiții de piață;

Contribuirea la asigurarea sustenabilității IMM-urilor (inclusiv microîntreprinderi) din regiunea Sud-Vest Oltenia, prin finanțarea investițiilor în îmbunătățirea tehnologiilor;

Susținerea proiectelor de investiții în modernizarea dotărilor, spațiilor de producție și a activității;

Crearea unei surse de finanțare reînnoibilă, disponibilă pe termen lung/permanent, capabilă la să susțină viitoarele runde de reinvestire în activități similare, contribuind astfel la creșterea sustenabilității financiare a resurselor alocate din PR SVO 2021-2027;

Îmbunătățirea capacității Intermediarilor Financiari de a sprijini investițiile în proiecte de creștere a competitivității IMM-urilor (inclusiv microîntreprinderi) din regiunea Sud-Vest Oltenia;

Mobilizarea resurselor proprii de finanțare ale Intermediarilor Financiari și de la Managerul Fondului Specific GARANȚII IMM SVO, pentru a spori impactul fondurilor publice alocate din PR SVO 2021-2027.

Programul este gândit ca un mecanism financiar care să susțină firmele viabile, dar cu acces limitat la credite în condiții de piață, facilitând investițiile în tehnologii moderne și în modernizarea capacităților de producție.

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Declarația directorului general FNGCIMM

„Prin Fondul Specific Garanții IMM SVO, ne propunem să transformăm accesul la finanțare într-un motor real de dezvoltare pentru microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii din regiunea Sud-Vest Oltenia. Acest instrument financiar răspunde nevoilor companiilor viabile care întâmpină dificultăți în accesarea finanțării în condiții de piață, oferindu-le sprijin pentru investiții în tehnologii moderne, modernizarea capacităților de producție și creșterea competitivității. Prin colaborarea cu intermediarii financiari și mobilizarea resurselor suplimentare din sectorul financiar, multiplicăm efectul investițiilor publice și contribuim la dezvoltarea unui ecosistem economic mai puternic, mai competitiv și mai sustenabil în regiune”, a declarat Cătălin Leonte Directorul General, FNGCIMM.