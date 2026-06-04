IMM-urile, sub presiune: Cătălin Leonte (FNGCIMM): Cum poate fi redusă povara asupra firmelor / video

Cătălin Leonte, directorul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, a vorbit despre programul de refinanțare pentru IMM Invest și a explicat că acesta este gândit pentru a reduce presiunea financiară asupra firmelor, prin prelungirea perioadei de rambursare și ajustarea modului în care este achitat capitalul, astfel încât companiile să își poată gestiona mai ușor cashflow-ul.

„Fiindcă ați vorbit de IMM Invest, aveți un program de refinanțare pentru IMM Invest 2024-2026? În ce constă el?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Ultimul program IMM Invest Plus a fost acordat, dacă vorbim despre creditele capital de lucru, pe o perioadă de 3 ani, fără posibilitate de prelungire prin program guvernamental.

Noi dăm doar garanții acelor firme care, odată ce au trecut cei 3 ani, ar fi în situația de a rambursa toată suma de bani, ceea ce, în contextul economic actual, produce firmelor respective o dificultate în a asigura cashflow-ul necesar rambursării în acest moment. Noi am venit acum cu un program de prelungire pe încă 3 ani și care să permită rambursarea nu într-un an, ci în ultimii 2 ani. Cumva să scadă presiunea rambursării lunare pe societatea comercială respectivă”, a spus Cătălin Leonte.

„Rambursarea capitalului de lucru se face lunar?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Poate fi făcută lunar, poate fi trimestrial, dar pe programul IMM Invest, rambursarea era în ultimul an. În momentul în care prelungești cu 3 ani și din care rambursezi în ultimii 2, înseamnă că încă un an nu rambursează, plătește doar dobânzile respective și rambursarea efectivă se face în ultimele 24 de luni, în loc de 12 luni, ceea ce înseamnă că efortul financiar al firmei va fi mai mic, lună de lună”, a spus Cătălin Leonte.

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Firmele pot apela la băncile partenere pentru refinanțare

Directorul FNGCIMM a precizat că aproximativ 12.000 de companii beneficiază de programele de finanțare gestionate de instituție, dintr-un total de circa 70.000, multe dintre acestea fiind deja în faza de rambursare a creditelor acordate în anii anteriori.

„Și aveți mulți clienți din punctul ăsta de vedere?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Avem în portofoliul nostru undeva la 12.000 de clienți, care sunt beneficiari ai programelor pe care le-am menționat mai devreme, din cele 70.000. Până la începutul acestui an se rambursaseră foarte multe, pentru că, dacă vorbim despre programele din 2021, ele au început să fie rambursate. În 2024-2025 s-a încheiat rambursarea lor. Acum au venit la rambursare cele acordate în 2023-2024”, a spus Cătălin Leonte.

„O firmă care e în situația asta, ce trebuie să facă, că aveți această refinanțare?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Se adresează uneia dintre băncile partenere, chiar pe acest program avem semnate convenții cu foarte multe bănci. În principiu ar fi cam toți finanțatorii.

Toate băncile care au derulat programul IMM Invest, în momentul de față au optat pentru această alternativă pe care noi o oferim, de prelungire, și asta vine din presiunea clienților. Băncile văd exact care este situația financiară a unei companii și își dau seama că este în beneficiu clienților o astfel de scădere a presiunii”, a spus Cătălin Leonte.

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Firmele mici și mijlocii, vulnerabile

Cătălin Leonte a vorbit despre presiunea resimțită de mediul economic și a explicat că firmele mici și mijlocii sunt cele mai vulnerabile în contextul actual.

„Deci vă dați seama cum resimte mediul economic. Dacă majoritatea a optat pentru refinanțare, cât de mare este presiunea în mediul economic în acest moment”, a spus Bogdan Chirieac.

„Să știți că sunt și firme vulnerabile, și aici vorbesc, în primul rând, de firmele mici și mijlocii. Nu vorbim despre firmele mari, nu vorbim despre corporații multinaționale. Deși sunt de impact și la știri apar firme care au concediat sute sau mii de angajați, durerea este la fel de mare și la o firmă care are 8 angajați, din care 3 sunt trimiși acasă. Procentul s-ar putea să fie chiar mai mare.

Să nu uităm totuși că la nivelul economiei românești, o mare parte din plusvaloarea creată în piață este creată de către aceste întreprinderi mici și mijlocii”, a spus Cătălin Leonte la DC News.

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